Javier Díaz González encabeza honores a la bandera en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González afirmó que es parte de los objetivos de su gobierno, fomentar los valores cívicos entre la niñez y la juventud, por eso asiste de manera regular a instituciones educativas para llevar apoyos y encabezar los honores a la bandera.

En esta ocasión tocó el turno a la Escuela Primaria Francisco de Urdiñola, que se ubica en el fraccionamiento del mismo nombre, es el plantel número 20 que visita desde el inicio de su administración como parte de este programa.

¿Qué apoyos se entregaron en la primaria?

En su mensaje, el Alcalde de Saltillo afirmó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se impulsa la educación en todos sus niveles para beneficiar a la comunidad escolar del municipio.

"En sinergia con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas impulsamos programas, proyectos, obras y acciones que fortalecen la infraestructura educativa y mejoran la calidad de vida de la niñez y la juventud", declaró Díaz González.

Como parte de los beneficios a la primaria Francisco de Urdiñola, se realizó labor de limpieza, jardinería y mantenimiento por parte de las cuadrillas municipales; además Javier Díaz entregó paquetes de material deportivo y administrativo.

Asimismo, gracias al trabajo del DIF Saltillo que preside de forma honoraria Luly López Naranjo, se llevó la unidad móvil del programa "Amor en Movimiento" a esta institución para ofrecer servicios gratuitos de odontología, optometría y audiometría.

¿Cuál fue la reacción de la comunidad escolar?

La directora del plantel, Gisela Elizabeth Sánchez Hernández, agradeció al alcalde Javier Díaz y demás autoridades por los apoyos recibidos que beneficiarán a quienes estudian y trabajan en la primaria.

"Alcalde, reconocemos su trabajo y su cercanía con la gente para el bienestar social, agradecemos su visita a nuestra escuela, así como los apoyos que brinda a favor de la educación", afirmó Sánchez Hernández.

En representación del alumnado del plantel, Alejandro Nicolás de la Cruz de la Cruz, quien es síndico de mayoría en el Cabildo Infantil 2025, se sumó a los agradecimientos por la visita y apoyos de Javier Díaz González.

"Gracias al alcalde Javier Díaz por ser una inspiración en el deporte, en su trayectoria profesional y en el servicio público; sabemos que en su administración, la niñez y juventud sí somos escuchados", comentó el alumno de sexto grado.

¿Quiénes acompañaron al alcalde en el evento?

En el evento también estuvo el regidor presidente de la Comisión de Educación, Mitchell Márquez de Luna; el director general de Educación Primaria, Edgar Alejandro Veloz Pachicano en representación del secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn; el jefe de la Oficina de Mejora Coahuila, José Luis Alcalá Narro, en representación del coordinador general, Gabriel Elizondo Pérez; así como el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres.