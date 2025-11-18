Cabañas turísticas en Arteaga, Coahuila sin registro oficial

ARTEAGA, COAHUILA.- Aunque el municipio tiene oficialmente registradas 45 cabañas dedicadas al hospedaje, una revisión realizada a través de redes sociales reveló que al menos el doble de esa cifra ofrecen servicios turísticos y diversas amenidades sin estar dados de alta en la plataforma municipal.

¿Cuál es la reacción de las autoridades?

Por su parte, las autoridades señalaron que esta situación no solo afecta el control y la regulación de este tipo de alojamientos, sino que también incrementa los riesgos para los visitantes, quienes podrían contratar servicios con establecimientos que operan sin supervisión.

¿Qué consecuencias ha tenido esta situación?

En lo que va de la temporada de noviembre y diciembre, ya se registró una denuncia por fraude relacionada con este tipo de hospedajes irregulares. La ciudadana afectada acudió al Ministerio Público de Arteaga para interponer la querella correspondiente.

El Ayuntamiento reiteró el llamado a los prestadores de servicios a regularizarse y a los turistas a verificar que los espacios donde planean hospedarse cuenten con registro oficial para evitar riesgos o posibles estafas.