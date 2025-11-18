Buen Fin 2025: comercio local de Ramos Arizpe se beneficia con ventas

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Tras los cuatro días que abarcaron la edición 2025 del Buen Fin en Ramos Arizpe, autoridades municipales señalaron que esta jornada comercial transcurrió con total tranquilidad y dejó una importante derrama económica para el municipio.

Aunque aún no se cuenta con la cifra total de ventas generadas por los comerciantes locales, se destacó que esta edición representó un respiro ante el año tan inquietante que ha vivido la región, particularmente para el sector comercial.

¿Qué ocurrió?

La dirección de Desarrollo Económico municipal indicó que los negocios más beneficiados fueron los dedicados a la venta de electrónicos, ropa, calzado y artículos para el hogar, donde se registró un incremento notable en la afluencia de clientes. Además, pequeños comercios reportaron mejores resultados que en años anteriores, gracias a promociones más atractivas y mayor difusión del programa.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que no se presentaron incidentes de relevancia durante los días de ofertas, resultado del operativo especial implementado en centros comerciales, avenidas principales y zonas de mayor concurrencia, lo que permitió garantizar la seguridad de compradores y comerciantes.