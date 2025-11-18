Cierre de bulevar Venustiano Carranza en Saltillo por desfile

SALTILLO, COAHUILA.- Este jueves, con motivo del aniversario 115 de la Revolución Mexicana, un tramo del bulevar Venustiano Carranza será cerrado a la circulación vehicular a fin de dar paso al tradicional desfile conmemorativo, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
¿Qué ocurrió?
Zulema Banda Alemán, Subdirectora de Tránsito, informó que el cierre vial iniciará a partir de las 5:00 de la mañana en el tramo de Carranza, del Periférico Luis Echeverría al bulevar Francisco Coss, en ambos sentidos.
También estarán cerradas las intersecciones con esta vialidad.
Banda Alemán exhortó a la población a tomar vías alternas y salir con tiempo a sus destinos.
¿Cuáles son las alternativas de tránsito?
Comentó que en el perímetro cerrado hay vías alternas de sur a norte como lo son la calle Hidalgo y la calle Candela, mientras que de norte a sur pueden ser usadas calles como Cuatro Ciénegas y Sierra Mojada.
La Subdirectora de Tránsito informó que la vialidad se reabrirá alrededor del mediodía, una vez que concluya la conmemoración.
