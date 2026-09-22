Javier Díaz González intensifica vigilancia en Saltillo para frenar arrancones

SALTILLO, COAH.- El municipio de Saltillo reforzará la vigilancia en distintos sectores de la ciudad para detectar y sancionar a motociclistas que utilicen las vialidades públicas para realizar arrancones, derrapes y acrobacias.

El alcalde Javier Díaz González instruyó al comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, y al director de la Policía, Jordan Espino, a mantener patrullajes en los puntos donde se han identificado estas prácticas.

Entre las vialidades señaladas se encuentran los bulevares Venustiano Carranza y Los Pastores, donde se han registrado arrancones de motociclistas.

Díaz González advirtió que las autoridades aplicarán la ley a quienes sean sorprendidos utilizando las calles como pistas para carreras o maniobras peligrosas.

"Vamos a aplicar el peso de la ley a quien nosotros captemos que esté utilizando las vías públicas para poder estar jugando en este tipo de arrancones", señaló.

Además de las carreras, motociclistas han realizado maniobras como "caballitos", "palomitas" y derrapes a alta velocidad. Algunas de estas prácticas son grabadas y difundidas posteriormente en redes sociales.

Publicaciones de un motoclub local han señalado también los bulevares Venustiano Carranza y Fundadores, así como la calle Allende y el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre los puntos donde se realizan estas actividades.

El artículo 66 del Reglamento de Tránsito y Transporte de Saltillo establece que ningún vehículo debe conducirse de manera negligente o imprudente cuando ello ponga en peligro la seguridad de las personas o los bienes.

Con base en esta disposición, las maniobras realizadas en la vía pública representan una conducta de riesgo, debido a la posibilidad de que el conductor pierda el control y provoque un accidente.

El alcalde justificó el reforzamiento de la vigilancia en la necesidad de proteger a motociclistas, peatones, automovilistas y demás usuarios de las vialidades.

La instrucción a las corporaciones municipales es mantener presencia en los sectores identificados y actuar contra quienes sean sorprendidos realizando arrancones o maniobras peligrosas.