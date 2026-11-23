SALTILLO, COAH.- A dos años del inicio de su administración, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que ha cumplido 85 % de los compromisos que asumió durante su campaña y destacó avances en seguridad, transporte público, infraestructura y programas sociales.

En vísperas de presentar su segundo informe de Gobierno, el edil señaló que todavía tiene pendiente alrededor de 15 % de las propuestas, por lo que mantendrá el trabajo en los proyectos establecidos para consolidar a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir.

Entre las acciones que destacó se encuentra el fortalecimiento del transporte público, la rehabilitación de espacios públicos y la ejecución de obras de pavimentación y bacheo en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los proyectos prioritarios es el programa En Equipo Le Entramos, desarrollado en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que contempla una inversión de 240 millones de pesos para rehabilitar vialidades, realizar trabajos de reasfaltado y atender baches durante los próximos cinco o seis meses.

En materia de espacios públicos, Díaz González informó que el programa Activa tu Parque cerrará 2026 con un total de 27 espacios rehabilitados, mediante la colaboración entre el gobierno municipal y la iniciativa privada.

Respecto al transporte público, señaló que continuarán consolidando las rutas troncales e incrementando gradualmente las alimentadoras, las cuales, aseguró, ya superaron su punto de equilibrio y registran una buena cantidad de pasajeros.

En el rubro social, destacó la incorporación del Centro Municipal de Atención al Espectro Autista y el programa Amor en Movimiento, además de la próxima entrega de tres Espacios DIF en Guayulera, Morelos y Margaritas.

Con estas incorporaciones, el municipio llegará a 10 nuevos Espacios DIF. En el caso de Guayulera, también se habilitará un centro comunitario.

Otro de los compromisos que reportó como cumplido fue la incorporación de más de mil 400 trabajadores de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a partir de julio de 2026, con el propósito de brindarles certeza jurídica y acceso a prestaciones de vivienda.

En materia financiera, el alcalde afirmó que Saltillo mantiene finanzas sanas y que, de acuerdo con la planeación para 2027, no está contemplada la contratación de créditos.

Como respaldo de la situación financiera municipal, mencionó las evaluaciones de Standard & Poor's y Fitch Ratings, que mantienen a Saltillo en los niveles más altos de sus respectivas calificaciones nacionales.

También aseguró que está garantizado el pago de aguinaldos a los trabajadores municipales. Explicó que, desde el inicio de su administración, el municipio reserva mensualmente los recursos que recibe por la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), a través del fondo 3B de participaciones federales, para cubrir esta prestación al cierre del año.

Finalmente, Díaz González identificó como uno de los principales retos mantener el crecimiento ordenado de Saltillo, ante el incremento de la población y la llegada de familias de otras entidades atraídas por las oportunidades laborales y las condiciones de seguridad.

Añadió que preservar la tranquilidad de las familias requiere trabajo permanente y que el desarrollo de la ciudad debe acompañarse de planeación y servicios públicos de calidad.