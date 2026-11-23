Saltillo, Coah.- Como parte del Operativo Bares y Palapas, el Gobierno Municipal de Saltillo clausuró tres palapas por falta de permisos para realizar eventos.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que las acciones se realizaron en coordinación con las áreas de Desarrollo Urbano, Protección Civil, Justicia Cívica y Alcoholes del municipio, como lo indicó el alcalde Javier Díaz González.

El objetivo es verificar que los establecimientos cuenten con las autorizaciones y medidas de seguridad correspondientes.

La primera clausura se realizó en una palapa sin nombre, ubicada en la calle San Isidro S/N, en la colonia Andalucía. Ahí se colocaron sellos de clausura de Desarrollo Urbano y de Protección Civil, además de sanciones de Justicia Cívica por ruido.

La segunda clausura correspondió a la palapa "La Bonita", ubicada en la colonia María de León, también por falta de permisos para eventos, con sellos de clausura de Desarrollo Urbano y Protección Civil, además del levantamiento de acta de Justicia Cívica por exceder límites de ruido.

La tercera clausura se llevó a cabo en la palapa "Christopher", ubicada en la calle 12 S/N, en la colonia Lomas de Zapalinamé, con sellos de Protección Civil y acta de Justicia Cívica.

En todas las palapas se llevó a cabo el desalojo de las mismas.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix señaló que estos operativos continuarán de manera permanente en toda la ciudad, para garantizar que los eventos se realicen en condiciones de orden, legalidad y seguridad para las familias saltillenses.

Agregó que en Saltillo la seguridad se construye con coordinación, prevención y aplicación de la ley, como lo ha instruido el alcalde Javier Díaz González, para mantener a Saltillo como la capital más segura de México.