Alcalde de Saltillo entrega Adecuaciones Viales para Mejorar Movilidad

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González entregó de manera formal las adecuaciones viales que se hicieron en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Luis Donaldo Colosio, las cuales tienen como propósito mejorar la movilidad en ese sector, y adelantó que seguirán ese tipo de intervenciones en otros puntos de la ciudad.

Díaz González señaló que, luego de las intervenciones que se hicieron en el punto en mención, se mejoró la vialidad en un 35 por ciento al circular al oriente por Valdés Sánchez y tomar el bulevar Colosio rumbo al sur; mientras que la mejora es del 50 por ciento al circular por Colosio y llegar a Valdés Sánchez, para seguir hacia el sur.

"El impacto de estas acciones es positivo, porque el objetivo es mejorar la calidad de vida de la población, que las y los saltillenses pasen más tiempo con su familia y menos tiempo en el tráfico", declaró Javier Díaz.

El Alcalde comentó que también están por entregarse las adecuaciones en el entronque de Colosio y Los Fundadores, además recordó que se realizó con éxito una intervención vial en el cruce de los bulevares Mirasierra y Revolución en donde, entre otras acciones, se eliminó la rotonda y se colocó un semáforo.

Agregó que se harán adecuaciones en otros sectores de Saltillo con el mismo propósito de mejorar la movilidad, dijo que entre los puntos considerados está el bulevar Emilio Arizpe de la Maza cruce con el bulevar Antonio Cárdenas.

Respecto a la intervención en el cruce de Valdés Sánchez y Colosio, el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, IMMUS, Víctor de la Rosa Molina, señaló que las acciones fueron resultado de estudios y análisis que se realizaron.

"Luego de los estudios que se hicieron se determinaron las acciones a realizar; las adecuaciones fueron mínimas, pero conbmuchos beneficios a la circulación", afirmó de la Rosa Molina.

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, ofreció una explicación técnica acerca de la ejecución de los trabajos y dio a conocer que se invirtió 1.8 millones de pesos.

"Se realizaron adecuaciones en terracerías, en banquetas, se aplicó asfalto y pintura termoplástica; se habilitó un carril en el bulevar Valdés Sánchez y, al reubicar un semáforo en el bulevar Colosio, se pudo aprovechar un carril que ya existía en esa vialidad", explicó Nerio Maltos.

En la entrega de estas adecuaciones también estuvo presente la diputada local, María del Mar Treviño Garza; el regidor, Eduardo Morelos Jiménez; el director del Instituto Municipal de Planeación, Alberto Salinas de las Fuentes; el ciudadano, Aldo Morales Almaguer; así como demás integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales, y beneficiarios de esta obra.