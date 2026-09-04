Javier Díaz González anuncia medidas contra arrojar escombro en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El Ayuntamiento de Saltillo endurecerá las sanciones administrativas contra quienes arrojen basura, escombro y otros desechos en la vía pública, arroyos y espacios públicos.

El alcalde Javier Díaz González informó que la Ley de Ingresos para 2027 contempla incrementos superiores al 30 % en diversos casos, como parte de una estrategia para mejorar la limpieza y la civilidad en la ciudad.

"Mano dura contra los cochinones desde ahorita, no nada más en el 27", afirmó el edil.

Las medidas se acompañan de un programa de limpieza de arroyos que ha intervenido 17 cauces, donde se identificaron 35 puntos críticos.

Tan solo esta semana, en el arroyo de la colonia Nueva Tlaxcala, el municipio retiró más de 170 toneladas de basura y escombro. Entre los residuos había bolsas de basura, muebles y otros objetos arrojados de manera irregular.

Díaz González señaló que estas acciones también buscan prevenir riesgos durante la temporada de lluvias y ante la posible llegada de los efectos de ciclones y huracanes a la región sureste de Coahuila.

Para estas labores, el Ayuntamiento utiliza camiones de volteo, maquinaria pesada y brigadas integrales con personal de distintas áreas municipales.

El alcalde también informó que se reforzarán las sanciones por exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad y transportar menores sin las medidas de seguridad correspondientes.

Asimismo, llamó a los saltillenses a denunciar conductas que afecten a la ciudad mediante el chatbot de seguridad. Los ciudadanos pueden enviar fotografías o videos para ayudar a identificar a quienes infringen el reglamento.

Díaz González agregó que el municipio ha retirado más de 700 motocicletas y continuará reforzando las acciones relacionadas con este tipo de vehículos.