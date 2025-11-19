Inicia rehabilitación de banquetas en parque Abraham Curbelo de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Personal del Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo la rehabilitación de banquetas al exterior del parque Abraham Curbelo, en la colonia Guayulera.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, a través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, se realizaron labores de mejoramiento para brindar mayor seguridad a las y los saltillenses que visitan el parque.

Antonio Nerio Maltos, director de la dependencia, mencionó que la ciudadanía solicitó la rehabilitación de banquetas en este punto, ya que se encontraban deterioradas.

¿Qué ocurrió?

El director de Infraestructura y Obra Pública señaló que se realizó la reconstrucción de las banquetas perimetrales del parque Abraham Curbelo cubriendo un total de mil 415 metros cuadrados.

Con una inversión de más de un millón de pesos se trabajó sobre las calles Pedro Ampudia, Miguel Negrete, Felipe Berriozábal y González Ortega.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

“La instrucción del alcalde Javier Díaz es trabajar con acciones concretas para brindar espacios seguros a las familias saltillenses que acuden al parque Abraham Curbelo”, dijo.