Comercios de Saltillo se preparan para el Mundial 2026 con nuevas promociones

SALTILLO, Coahuila.-Con la finalidad de impulsar el consumo local, fortalecer la actividad económica del primer cuadro de la ciudad y sumarse al ambiente que se vivirá rumbo al Mundial de Futbol 2026, comerciantes del Centro Histórico de Saltillo anunciaron el arranque de la campaña "El Centro También Juega". La iniciativa pretende unir a negocios y comercios de la zona bajo una misma identidad visual y promocional, invitando tanto a ciudadanos como a visitantes a recorrer y disfrutar el corazón de Saltillo durante la temporada mundialista. Los organizadores informaron que la convocatoria estará abierta tanto para comercios afiliados como para establecimientos no afiliados que deseen integrarse a la estrategia, con el objetivo de ampliar la participación y fortalecer la actividad económica del Centro Histórico. Como parte de la campaña se contemplan promociones, descuentos, decoración temática, activaciones comerciales, dinámicas y diversas estrategias enfocadas en generar un ambiente familiar y atractivo para quienes visiten la zona. Durante las próximas semanas, los comercios participantes podrán registrar promociones y ofertas especiales que serán difundidas dentro de la campaña durante junio y julio de 2026. Asimismo, fue presentada una imagen gráfica inspirada en los colores de México y en la pasión futbolera, diseñada para crear identidad entre los establecimientos participantes y reforzar el sentido de pertenencia de los negocios locales. El presidente de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, Alan Christian Duarte, destacó que la justa mundialista representa una oportunidad importante para promover el comercio local y proyectar una imagen positiva de la ciudad. "El Mundial no solamente se vive en los estadios. También se vive en las calles, en los comercios y en el corazón de las ciudades. Y el Centro Histórico de Saltillo también quiere jugar ese partido", expresó. Duarte señaló que la campaña busca fortalecer la unidad entre los comerciantes y aprovechar el movimiento económico y turístico que se espera en la región durante el evento deportivo internacional. "Queremos que quienes visiten Saltillo encuentren un Centro Histórico activo, unido y con ambiente familiar. La idea es impulsar la compra local y que el comercio del Centro también forme parte de esta experiencia mundialista", comentó. La campaña se desarrollará durante junio y julio de 2026, coincidiendo con el ambiente mundialista que se vivirá en México. En ese periodo se llevará a cabo la difusión oficial a través de redes sociales, establecimientos participantes y diversos espacios del Centro Histórico. Finalmente, Duarte reiteró que la estrategia busca ser incluyente y abierta para todos los negocios interesados en sumarse. "Queremos que esta sea una campaña incluyente y que cualquier negocio que quiera participar pueda hacerlo. Lo importante es que el Centro Histórico se vea unido, activo y preparado para aprovechar una oportunidad tan importante como el Mundial 2026", concluyó.