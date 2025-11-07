Saltillo amplía infraestructura para el Mundial FIFA 2026

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González informó que, gracias a un convenio con los patrocinadores oficiales del Mundial FIFA 2026, el municipio de Saltillo se prepara para recibir miles de visitantes atraídos por el evento deportivo más importante del planeta.

De los más de 300 mil turistas extranjeros que se esperan en la región norte del país, se calcula que al menos 45 mil llegarán a la capital coahuilense, generando una derrama económica superior a los 250 millones de pesos.

El edil adelantó que Saltillo contará con un Fan Fest o Public Viewing, donde se instalarán pantallas gigantes, zonas de convivencia, exposiciones y módulos de patrocinadores oficiales, todo bajo la imagen autorizada del Mundial 2026.

"Esto nos da la oportunidad de mostrar al mundo que Saltillo es la capital más segura del país, dentro de uno de los estados más seguros de México", expresó Díaz González.

El municipio aprovechará su reconocida Ruta Vinos & Dinos, además de su red de museos, oferta gastronómica y atractivos naturales para cautivar a los visitantes. También se prevén actividades paralelas al torneo, como un encuentro entre leyendas del fútbol mexicano y figuras internacionales de países como Italia, Brasil e Inglaterra.

"Queremos que los visitantes lleguen con tranquilidad, disfruten de la amabilidad de nuestra gente y de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer", subrayó el alcalde.

Díaz González destacó que la ciudad cuenta con suficiente infraestructura hotelera, la cual se ampliará con nuevos establecimientos que abrirán en el primer semestre de 2026.

"Durante el mes y medio previo y durante el Mundial, esperamos tener ocupación hotelera al 100%. La derrama económica beneficiará a restaurantes, comercios, viñedos, museos y el centro histórico", añadió.