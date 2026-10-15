Jesús María Montemayor explica impacto y acciones del bombardeo de nubes

SALTILLO, COAH.- La falta de lluvias durante los últimos meses ha agravado la sequía en Coahuila, donde el abatimiento de pozos y la disminución de las reservas de agua afectan a distintas regiones, informó Jesús María Montemayor, secretario de Desarrollo Rural del estado.

El funcionario explicó que, pese a las precipitaciones favorables registradas durante la primera mitad de 2026, el panorama cambió en el segundo semestre, cuando algunas zonas acumularon periodos de tres a cuatro meses sin lluvias.

Esta situación ha provocado descensos en los niveles de los pozos y complicaciones para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico. Añadió que el impacto de la sequía acumulada no puede determinarse únicamente con base en las precipitaciones registradas durante el presente año.

Ante las condiciones actuales, el gobierno estatal mantiene el programa de bombardeo de nubes para estimular las lluvias, una estrategia impulsada por el gobernador que también ha despertado el interés de productores y representantes de la iniciativa privada.

Montemayor señaló que la continuidad del programa y la posible implementación de nuevas acciones dependen de las evaluaciones de un comité técnico relacionado con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el que participan distintas dependencias responsables de analizar las condiciones hídricas.

Detalló que este grupo de trabajo sesiona cada dos o tres semanas y que se espera contar con una definición hacia finales de noviembre. Sin embargo, la decisión estará sujeta a los resultados de las evaluaciones técnicas, la disponibilidad de agua y los volúmenes destinados al consumo de la Comarca Lagunera.

El secretario agregó que existe expectativa por las posibles precipitaciones previstas para finales de octubre, luego de que los pronósticos meteorológicos modificaran las estimaciones de lluvia que se tenían para septiembre.

En cuanto al almacenamiento en las presas, informó que la Lázaro Cárdenas se encontraba al 38 por ciento de su capacidad, mientras que la presa La Amistad reportó un incremento cercano al 28 por ciento, sin precisar el periodo al que corresponde esa variación.

En contraste, la presa Venustiano Carranza, localizada en la región de Juárez, continúa con niveles muy bajos, de acuerdo con el reporte del funcionario.

Montemayor también advirtió sobre las afectaciones ocasionadas por la ausencia de precipitaciones en zonas como Múzquiz y las sierras de Santa Rosa y El Burro, donde la falta de lluvias ha perjudicado la captación y la disponibilidad de agua.

Respecto al sector pecuario, descartó que exista un reporte generalizado de muerte de ganado directamente relacionada con la sequía. No obstante, reconoció que pueden registrarse casos aislados de mortalidad por enfermedades o edad avanzada.