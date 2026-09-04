Empresas en Ramos Arizpe enfrentan presión sobre utilidades

SALTILLO, COAH.- Las empresas instaladas en Ramos Arizpe enfrentan un escenario de presión sobre sus utilidades debido al comportamiento del peso frente al dólar, además de otros factores como la reducción de la jornada laboral y los cambios en las ventas.

Sergio Gándara Cavazos, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), explicó que el efecto cambiario representa un desafío mayor para las compañías dedicadas a la exportación.

Detalló que estas empresas reciben sus ingresos en dólares, mientras que una parte importante de sus costos e insumos se cubre en pesos, situación que reduce sus márgenes cuando el tipo de cambio les resulta desfavorable.

"Al ser exportadoras, al tener una venta dolarizada y, vamos a decir, insumos en pesos mexicanos, pues ahí traemos una pérdida importante en el tema cambiario".

El dirigente empresarial señaló que la industria de la región lleva aproximadamente dos años desenvolviéndose en condiciones de incertidumbre, lo que ha obligado a las compañías a modificar de manera constante sus estrategias y operaciones.

A la presión generada por el tipo de cambio se suman los cambios que implicará la reducción de la jornada laboral, así como las variaciones en los niveles de ventas, factores que podrían reflejarse directamente en los resultados financieros de las empresas.

"Hay muchos factores: la propia reducción en la jornada laboral, el tipo de cambio, las fluctuaciones en las ventas; pues todo eso puede llegar a afectar el resultado de las utilidades", indicó.

Ante las condiciones actuales, las compañías buscan conservar capacidad de respuesta frente a los cambios del mercado y mantener sus resultados mediante modificaciones en sus procesos.

Gándara Cavazos indicó que la industria de Ramos Arizpe ya analiza distintas alternativas para adaptarse a la reducción de la jornada laboral. Entre las medidas consideradas se encuentran modificaciones en los turnos de trabajo, nuevas contrataciones y una mayor incorporación de procesos automatizados.

El objetivo, explicó, es que las empresas mantengan flexibilidad operativa frente a un entorno marcado por la incertidumbre, sin descuidar sus niveles de productividad y resultados.