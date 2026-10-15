Accidentes viales en Saltillo: motociclistas heridos en choques

Motociclistas resultaron lesionados en accidentes viales registrados este miércoles en distintos cruces de la zona centro de Saltillo, donde presuntamente conductores involucrados no respetaron la luz roja del semáforo.

El primer percance ocurrió en la intersección de Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, donde Sergio N, de 23 años, chocó contra un automóvil Mazda 3.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo circulaba por Miguel Hidalgo y, al llegar al cruce, continuó su marcha, presuntamente atravesándose al paso del motociclista, quien no logró evitar el impacto.

El joven presentó diversas lesiones en el cuerpo y en una de sus piernas, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para brindarle atención médica y determinar si requería traslado a un hospital.

Tras el choque, también se realizaron las gestiones para solicitar la intervención de la aseguradora del automóvil, a fin de atender los daños y establecer las responsabilidades correspondientes.

El segundo accidente se registró en el cruce de Paseo de la Reforma y Urdiñola, donde José Ángel N, de 30 años, resultó lesionado mientras circulaba en motocicleta por Urdiñola.

En el lugar se encontraba un Nissan Versa conducido por Emilio N, de 53 años. Según los primeros datos, una camioneta se habría atravesado en el cruce, lo que provocó el impacto contra la motocicleta y, posteriormente, contra un costado del automóvil.

En este segundo percance también participó una Mitsubishi conducida por Miguel Alejandro N, de 37 años, quien presuntamente no respetó la luz roja del semáforo al circular por Paseo de la Reforma.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a José Ángel para determinar la gravedad de sus lesiones y establecer si necesitaba traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y recabar información sobre la mecánica del accidente.

En ambos casos, las autoridades deberán determinar las circunstancias de los percances y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.