Feminicidio de Silvia Guadalupe N: Hugo Alejandro N enfrenta cargos en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Este martes, Hugo Alejandro N, de 21 años, logró ser imputado por el delito de feminicidio en contra de Silvia Guadalupe N, menor de 13 años que murió a causa de un disparo en la cabeza, cuyo cuerpo fue localizado luego de haber sido reportada como desaparecida por sus familiares.

Hugo ya había sido vinculado a proceso el pasado lunes por el delito de violación equiparada en persona menor de quince años bajo la causa penal 2167/2025 y el Juez Dorian Martínez Marente, determinó que tiene que permanecer internado en el CERESO Varonil de Saltillo hasta concluir el plazo de investigación de dos meses.

¿Qué ocurrió?

Fue este día, cuando el mismo Juez emitió un nuevo resolutivo de la causa penal 2186/2025 contra el imputado Hugo Alejandro N por el delito de feminicidio. En la audiencia, se resolvió dar fecha a fin de agotar término constitucional y se señaló para el día lunes 01 de diciembre a las 09:00 horas la celebración de la audiencia de vinculación a proceso; de igual manera, se le impuso como medida cautelar la de prisión preventiva justificada.

Como se recordará, Silvia Guadalupe fue reportada como desaparecida desde el 28 de octubre de este 2025 en el ejido Tinajuela, al sur de Saltillo y fue la noche del 15 de noviembre se dio aviso a autoridades de seguridad sobre un cuerpo sin vida en el ejido Buñuelos, ubicado a alrededor de 20 kilómetros de Tinajuela, mismo que coincidió con las características físicas de la ahora occisa.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Fiscalía General del Estado logró la detención del presunto responsable y de igual manera, aseguraron el arma con la que presuntamente le había quitado la vida a la menor; el ahora imputado alegó en un principio que todo se había tratado de un accidente cuando salieron a cazar conejos.