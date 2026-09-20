Gobierno del Estado participa en simulacro nacional 2026

SALTILLO, Coahuila.— Con una participación reportada de 109,420 personas y la movilización en 1,706 inmuebles de 35 municipios, el Gobierno del Estado participó en el Segundo Simulacro Nacional 2026, convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil en el marco del Día Nacional de la Protección Civil.

El ejercicio preventivo, realizado este 19 de septiembre en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, tuvo como finalidad evaluar los tiempos de respuesta, la eficacia de las rutas de evacuación y la coordinación operativa de las brigadas internas ante eventuales emergencias.

De acuerdo con el desglose de inmuebles evacuados, 398 correspondieron a dependencias del Gobierno Federal, 69 a instalaciones del Gobierno del Estado, 42 a edificios municipales y 1,197 a espacios del sector privado.

Conforme a los lineamientos de la Coordinación Nacional, las maniobras en la zona noreste del país se desarrollaron bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en el municipio de Ciudad de Allende, Nuevo León.

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informó que durante la jornada se activaron las alarmas institucionales, ordenando el desalojo hacia las zonas de seguridad preestablecidas para medir la organización y capacidad de respuesta de las instituciones y la sociedad civil.