Llaman a automovilistas a cuidar mariposas monarca en Coahuila

SALTILLO, Coah. - La secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, Susana Estens, llamó a los automovilistas a reducir la velocidad al detectar mariposas monarca durante su paso migratorio por la entidad, con el objetivo de proteger a esta especie durante su recorrido.

La funcionaria señaló que se han colocado avisos y letreros para concientizar a los conductores sobre la importancia de disminuir la velocidad cuando observen a estos insectos volando cerca de las carreteras.

"Cuando vea la mariposa monarca volar, velocidad debe bajar. Vamos a cuidarlas", es el mensaje que se busca transmitir a la población para fomentar una mayor precaución durante esta temporada.

En relación con el caso registrado en Ciudad Acuña, donde se reportó la fumigación de un árbol con presencia de mariposas monarca, Estens explicó que es necesario mantener un equilibrio entre las acciones de prevención sanitaria y la protección de la biodiversidad.

Indicó que la fumigación se habría realizado como parte de las medidas para prevenir el dengue mediante la eliminación de mosquitos, por lo que consideró fundamental fortalecer la coordinación entre las autoridades ambientales y las de salud pública.

"Lo que se tiene que hacer es coordinarse con Salud Pública, de tal manera que las personas, cuando vayan a estar aplicando estos productos, no coincidan con la migración de la mariposa monarca", explicó.

La secretaria destacó la importancia de planificar este tipo de intervenciones para evitar afectaciones a la especie durante su paso por Coahuila, sin descuidar las medidas necesarias para proteger la salud de la población.

Finalmente, el llamado es a que automovilistas y autoridades contribuyan a la conservación de la mariposa monarca durante su migración, mediante acciones preventivas y una mayor coordinación institucional.