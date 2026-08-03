Blindarán Saltillo con antidrones

SALTILLO, COAH.- El Gobierno Municipal invertirá en tecnología antidrones para reforzar la vigilancia en las zonas limítrofes con Zacatecas, como parte de una estrategia que también contempla la adquisición de armamento, equipo policial, cámaras de videovigilancia y capacitación para los elementos de seguridad, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil explicó que los sistemas antidrones serán utilizados principalmente en las brechas ubicadas al sur del municipio, donde Coahuila comparte límites con Zacatecas, con el propósito de detectar e inhibir aeronaves no autorizadas y fortalecer las labores de vigilancia en esa región. "Vamos a invertir en el tema de antidrones porque nos va a ayudar mucho en las brechas que colindan Saltillo y Coahuila con Zacatecas. Si en algún momento hay drones de aquel lado, con esta tecnología los podemos tumbar sin ningún problema", declaró.

Díaz González señaló que la inversión forma parte del fortalecimiento permanente de la Policía Municipal mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que complementen las tareas de prevención y vigilancia. Además de los sistemas antidrones, el Municipio destinará recursos a la compra de equipo antimotines, nuevo armamento y capacitación especializada para los elementos de la corporación. Agregó que el armamento adquirido el año pasado podría ser entregado a finales de este año, debido a los tiempos que requiere el proceso de adquisición.

Como parte de la estrategia integral de seguridad, el Gobierno Municipal mantiene la instalación de 500 nuevas cámaras de videovigilancia y la modernización de la red de fibra óptica, con el objetivo de mejorar la transmisión de imágenes y ampliar la cobertura del sistema de monitoreo. El alcalde indicó que también continuará el fortalecimiento de la academia municipal para mejorar la preparación de los policías mediante el uso de nuevas tecnologías y capacitación especializada.

En cuanto a los resultados en materia de seguridad, informó que durante la más reciente reunión estatal se reportó una disminución superior al 50 por ciento en los índices delictivos durante el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, afirmó que persisten áreas de oportunidad para fortalecer la seguridad mediante una mayor proximidad con la ciudadanía, mejor equipamiento y coordinación con el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez, así como con las fuerzas federales. "Hay que seguir trabajando, no relajarnos ni un solo día y continuar fortaleciendo la paz, la tranquilidad y la seguridad de las familias de Saltillo", concluyó.