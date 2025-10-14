Luly López Naranjo presenta libro "Tu Aventura, Tus Derechos" junto a la Facultad de Jurisprudencia

SALTILLO, COAHUILA.- Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, presentó junto con la Facultad de Jurisprudencia el libro "Tu Aventura, Tus Derechos", además de firmar un convenio de colaboración con esta institución educativa.

"Este libro es una herramienta clave para las niñas y niños, tiene el propósito de acercar a la niñez a temas fundamentales para su vida y aborda derechos esenciales como el derecho a la educación, a la salud, a la familia, al juego y a ser escuchados", refirió la presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Luly López destacó que está diseñado con un lenguaje claro, ilustraciones atractivas y actividades lúdicas para que las niñas y niños saltillenses puedan conocer la importancia de vivir sus derechos.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Infantil Zaragoza, donde se entregaron libros a las y los niños, además de participar en diferentes actividades en torno al mismo.

Además de la presentación del libro "Tu Aventura, Tus Derechos", el DIF Saltillo firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El objetivo principal, explicó Luly López, es reafirmar el trabajo en conjunto para realizar acciones en pro de la ciudadanía de Saltillo.

"Con la presentación del libro y la firma de este convenio, el DIF Saltillo reafirma su compromiso de poner a la niñez en el centro de sus acciones", destacó.

Durante el evento estuvieron presentes, Alfonso Yáñez Arreola, director de la Facultad de Jurisprudencia; Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Saltillo; Miguel Augusto Navejas Martínez, en representación de la Dirección de Educación Primaria en la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila; Alberto Lara Fernández, ilustrador del libro; y Diana Flores Dávila, presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Jurisprudencia.