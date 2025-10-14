Avanza rehabilitación de fachadas en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal informó que los trabajos de rehabilitación de fachadas en hogares y negocios de la calle General Nicolás Bravo registran un avance del 80 por ciento, como parte de las acciones para embellecer la imagen urbana y fortalecer la identidad histórica del Distrito Centro de Saltillo.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa "Aquí Andamos" reforzó las labores de pintura de fachadas, rehabilitación de herraduras y la limpieza de muros, a fin de mejorar el entorno, preservar el valor patrimonial de los inmuebles y ofrecer a ciudadanos y visitantes un Distrito Centro más atractivo y seguro.

Estas acciones realizadas en el tramo que comprende desde la calle Ignacio Aldama hasta Adalberto Guillén benefician de manera directa a los propietarios como a la comunidad en general, al incrementar el valor de las propiedades, fomentar la inversión y el turismo en la ciudad.

Estas acciones se suman a las emprendidas por el alcalde Javier Díaz González, como la instalación de cámaras de vigilancia, rehabilitación de los registros y líneas podotáctiles; además del embellecimiento de fachadas en la calle General Ignacio Cepeda, el retiro del cableado en desuso, reconstrucción de banquetas en las calzadas Emiliano Carranza y Francisco I. Madero, entre muchas más, con el fin de mejorar y dignificar el Distrito Centro de la ciudad.

Acciones de limpieza por todo Saltillo

Como parte de las acciones para embellecer los espacios públicos y fortalecer el tejido social, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendió con limpieza y deshierbe las áreas verdes de la emblemática plaza pública Afición Sarapera.

En este sitio, ubicado entre los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Francisco Coss, brigadas de "Aquí Andamos" retiraron la basura acumulada, así como la maleza de este importante espacio público en la ciudad capital de Coahuila.

Como parte de la respuesta del gobierno a cargo de Javier Díaz, para mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses, cuadrillas municipales trabajaron para mejorar el entorno del Centro Comunitario Francisco I. Madero, al poniente de la ciudad.

En este sitio, ubicado entre las calles Capitán Rafael Saldaña y Mayor Calletano Ramos, se realizaron acciones de retiro de los desechos acumulados, deshierbe y la poda de las palmas de la especie Washingtonia que se encuentran en este sitio frecuentado por las familias de las colonias Adolfo López Mateos, Francisco I. Madero, Satélite Sur, Roma, Las Cumbres, entre otras más.

El Gobierno Municipal tiene a disposición el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, a fin de que la población pueda reportar cualquier servicio público en su comunidad, y pueda ser atendido de manera rápida y oportuna.