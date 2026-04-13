Accidente automovilístico deja heridos en Saltillo: Tereso Medina involucrado

SALTILLO, COAHUILA.- Un aparatoso accidente automovilístico ocurrido en el norte de la ciudad dejó como saldo al menos tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, luego de que dos vehículos colisionaran en un cruce concurrido, uno de los afectados es Tereso Medina, dirigente nacional de la CTM.

El percance tuvo lugar en la intersección de los bulevares Nazario Ortiz Garza y José María Rodríguez. De acuerdo con reportes preliminares, uno de los conductores habría omitido el señalamiento de alto marcado por el semáforo, lo que provocó el impacto contra un automóvil compacto.

El accidente y sus consecuencias

En el incidente resultó involucrado el líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien viajaba a bordo de una camioneta Jeep Rubicón. Tras la colisión, tanto él como la conductora del otro vehículo fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica debido a diversas lesiones.

El automóvil afectado, un sedán tipo Sentra, era conducido por una mujer identificada como Carmen Soledad, de 34 años y originaria de Sonora. Según versiones no oficiales, la mujer se dirigía a una clínica cercana acompañando a un amigo lesionado cuando ocurrió el choque.

Detalles del peritaje

A pesar de las circunstancias reportadas por testigos, se informó que la responsabilidad del accidente habría recaído en la conductora del sedán, aunque hasta el momento no se han esclarecido completamente las causas del siniestro. Elementos de tránsito acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades, mientras que los vehículos involucrados presentaron daños de consideración.