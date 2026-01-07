Saltillo ofrece múltiples opciones para pagar el predial en línea

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, informó que se cuenta con diferentes opciones para realizar el pago del predial en línea, sin necesidad de salir de casa.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, mencionó que las y los contribuyentes pueden acceder a la plataforma Saltillo Fácil en www.saltillofacil.gob.mx para realizar el pago.

En este portal municipal de pago en línea deberán seleccionar "Paga tu predial" y posteriormente consultar a través de su clave catastral.

En caso de no contar con la clave catastral, esta puede ser consultada mediante la dirección del predio, para después ingresar los datos de identificación de la o el propietario para su validación correspondiente.

Lissette Álvarez Cuéllar señaló que para ingresar a la plataforma Saltillo Fácil también se puede redireccionar desde la página oficial del Municipio, www.saltillo.gob.mx.

Otra de las opciones disponibles es hacerlo a través del Chat Bot de WhatsApp del Municipio de Saltillo, en el número 844-160-08-08.

En este medio, las y los contribuyentes deberán seleccionar la opción 1, que corresponde a "Consulta de adeudo y pago predial", escribir la clave catastral y el nombre completo, y el Chat Bot dará a conocer el monto del adeudo.

Posteriormente, enviará un enlace seguro para proceder al pago del predial.

La tesorera municipal mencionó que otra opción en línea es mediante la página del Visor Saltillo, en https://visor.saltillo.gob.mx/. Al ingresar, la o el ciudadano deberá seleccionar la opción de "Capas", situada en la parte superior derecha del portal, donde se dará la opción de "Paga tu predial".

Ahí deberán buscar el predio al ingresar calle, número y colonia en el buscador; localizar el predio en el mapa haciendo clic para seleccionarlo; y después elegir la opción de "Paga en línea".

Lissette Álvarez Cuéllar recordó a la ciudadanía que durante el mes de enero se cuenta con un 15 por ciento de descuento en el pago del predial, además de participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos cada uno.

Además, se mantiene vigente un 50 por ciento de descuento en los recargos a las personas que tengan adeudos de predial de años anteriores.