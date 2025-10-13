Tragedia laboral en Arteaga: trabajador pierde la vida en Antolin

ARTEAGA, COAHUILA.– La mañana de este lunes, un trabajador perdió la vida mientras realizaba sus labores dentro de la empresa Antolin, ubicada sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en el municipio de Arteaga.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, de 47 años de edad, había comenzado su turno alrededor de las 6:00 de la mañana, pero cerca de las 7:20 manifestó sentirse mal, por lo que fue trasladado al área médica de la planta.

Minutos después, el trabajador perdió el conocimiento, por lo que personal de enfermería y elementos de Protección Civil acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y realizar maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos, ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento. Posteriormente, será entregado a sus familiares para los servicios funerarios.