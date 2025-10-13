Contactanos

Coahuila

Tragedia laboral en Arteaga: trabajador pierde la vida en Antolin

En un trágico incidente laboral, un hombre de 47 años fallece mientras trabajaba en la empresa Antolin de Arteaga. Autoridades realizan la necropsia para esclarecer los hechos.

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 13 octubre, 2025 - 08:07 p.m.
Tragedia laboral en Arteaga: trabajador pierde la vida en Antolin
El trabajador perdió la vida mientras realizaba sus labores dentro de la empresa Antolin.

ARTEAGA, COAHUILA.– La mañana de este lunes, un trabajador perdió la vida mientras realizaba sus labores dentro de la empresa Antolin, ubicada sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en el municipio de Arteaga.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, de 47 años de edad, había comenzado su turno alrededor de las 6:00 de la mañana, pero cerca de las 7:20 manifestó sentirse mal, por lo que fue trasladado al área médica de la planta.

Minutos después, el trabajador perdió el conocimiento, por lo que personal de enfermería y elementos de Protección Civil acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y realizar maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos, ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento. Posteriormente, será entregado a sus familiares para los servicios funerarios.

1 / 1
Tragedia laboral en Arteaga: trabajador pierde la vida en Antolin
La Agencia de Investigación Criminal arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

  • Tragedia laboral en Arteaga: trabajador pierde la vida en Antolin

    La Agencia de Investigación Criminal arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

  • Tragedia laboral en Arteaga: trabajador pierde la vida en Antolin
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados