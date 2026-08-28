Familias de Nava reciben lentes a bajo costo durante Feria de Trámites y Servicios

NAVA, COAH. — Familias de Nava recibieron los lentes que habían adquirido previamente a un precio accesible durante la Feria de Trámites y Servicios, actividad que permitió acercar alternativas económicas para atender necesidades de salud visual.

La entrega estuvo dirigida a las personas que realizaron con anterioridad la compra de sus lentes a través del módulo de Óptica Elite, donde tuvieron la posibilidad de obtenerlos por un costo menor al habitual.

Para los beneficiarios, este tipo de jornadas representan una opción para atender problemas relacionados con la visión sin que el precio de los lentes represente un obstáculo, principalmente en los casos de quienes necesitan utilizarlos de manera permanente.

La entrega de lentes se realizó en el marco de la Feria de Trámites y Servicios en Nava.

La actividad también resaltó la relevancia de acercar a la ciudadanía servicios y productos con precios accesibles, debido a que estas alternativas pueden significar un ahorro para las familias y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas que requieren apoyo para su salud visual.