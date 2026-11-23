SALTILLO, Coah.- Saltillo recibirá el Segundo Encuentro Nacional de Tunas Femeniles los próximos 28 y 29 de noviembre, con la participación de agrupaciones universitarias de Veracruz, Ciudad de México, Querétaro y Coahuila, que ofrecerán presentaciones musicales gratuitas en distintos espacios de la ciudad.

El evento busca promover la cultura de la tunería, dar visibilidad al trabajo de las agrupaciones femeniles y acercar esta tradición universitaria a la población. Además, se realizará en el marco del sexto aniversario de la Tuna Femenil Universitaria de Coahuila, anfitriona del encuentro.

Durante una rueda de prensa, Ana María Salas Flores, jefa de la Tuna Femenina, y Katia Anahí Castañuela Salas, encargada de Relaciones Públicas, dieron a conocer el programa y las agrupaciones invitadas.

Entre las participantes se encuentra la Tuna Femenina de la Universidad Veracruzana, procedente de Xalapa; la Tuna Femenina de la Universidad Pedagógica Nacional y la Tuna Femenina de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, ambas de la Ciudad de México.

También se presentará por primera vez en Saltillo la Tuna de la Universidad del Golfo de México Norte, de Querétaro, mientras que la Tuna de la Universidad Autónoma de Coahuila repetirá su participación.

El encuentro comenzará el sábado 28 de noviembre con una callejoneada que partirá de las inmediaciones de la Catedral, junto a la campana ubicada sobre la calle Juárez, en Paseo Capital.

La concentración de las agrupaciones será a las 15:30 horas y el recorrido iniciará a las 16:00 horas. Los participantes avanzarán por la calle Juárez y continuarán por Ocampo hasta llegar a la Plaza Manuel Acuña, donde ofrecerán un concierto a las 17:00 horas.

Durante esta presentación, cada agrupación tendrá oportunidad de mostrar su repertorio y compartir con el público la música y las tradiciones que distinguen a las tunas.

Las actividades continuarán el domingo 29 de noviembre con una segunda presentación en la Gran Plaza, programada para las 18:00 horas.

Salas Flores recordó que la primera edición del encuentro se realizó en abril del año pasado y registró una respuesta favorable, con asistentes que incluso esperaban la llegada de las agrupaciones antes de comenzar las actividades.

Para esta segunda edición, las organizadoras esperan incrementar la asistencia y atraer visitantes de otras ciudades, particularmente personas que tienen vínculos familiares con Saltillo.

La actividad se realiza en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres y la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, organismos que colaboran en la organización del encuentro.