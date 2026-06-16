Saltillo se prepara para recibir 400 mil turistas en verano

SALTILLO, Coahuila.- La capital coahuilense se prepara para recibir alrededor de 400 mil visitantes durante el próximo periodo vacacional de verano, con una derrama económica estimada en 500 millones de pesos, informó Lydia González, directora de Turismo de Saltillo. La funcionaria explicó que las expectativas son positivas debido a que el periodo vacacional de este año será más amplio, al abarcar desde finales de junio, todo julio y agosto, e incluso extenderse hasta los primeros días de septiembre con el regreso a clases. "Estamos esperando alrededor de 400 mil visitantes con un aproximado de 500 millones de pesos de derrama económica en todo el periodo de verano, que ahora sí está muy amplio", señaló. González destacó que las semanas de mayor afluencia turística suelen concentrarse durante julio y la primera quincena de agosto, aunque este año la actividad se verá reforzada por diversos eventos que se desarrollan en la ciudad. ## Más de 400 actividades culturales y recreativas Entre ellos sobresalen más de 400 actividades impulsadas por el Gobierno Municipal, que iniciaron con el Boot Fest el pasado 11 de junio y continuarán con festivales, exposiciones, actividades recreativas y eventos culturales hasta el 25 de julio, fecha en que se conmemora el aniversario de Saltillo. "Tenemos más de 400 actividades en este periodo, por lo que prácticamente todos los días hay algo que hacer en la ciudad", comentó. La directora de Turismo señaló que la ciudad se encuentra preparada para recibir tanto a visitantes nacionales como extranjeros. Para ello, se fortaleció la infraestructura de atención turística mediante guías bilingües, códigos QR informativos, menús en inglés y español en restaurantes, así como herramientas digitales para facilitar la experiencia de los viajeros. ## Crecimiento del turismo extranjero Además, destacó la reciente renovación de la plataforma turismosaltillo.gob.mx, donde los visitantes pueden consultar la oferta turística, eventos, opciones de transporte, ecoturismo, museos y diversos servicios disponibles en la ciudad. Respecto al origen de los turistas, indicó que la mayoría proviene de estados vecinos como Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Durango, atraídos principalmente por la seguridad, la oferta cultural y las actividades recreativas de la región. No obstante, señaló que el número de visitantes extranjeros continúa creciendo debido al desarrollo industrial de la región sureste de Coahuila, donde cada vez más ejecutivos y trabajadores internacionales arriban acompañados de sus familias. Asimismo, recordó que continúa vigente el programa Saltipass, esquema de beneficios turísticos que actualmente integra entre 120 y 150 establecimientos participantes, entre hoteles, restaurantes, museos y comercios, ofreciendo descuentos y promociones especiales para quienes visitan la ciudad durante esta temporada.