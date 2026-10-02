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Coahuila

Cruz Roja Mexicana ofrece estudios médicos a precios especiales en Saltillo

La promoción busca fomentar la prevención y detección oportuna del cáncer de mama entre las mujeres saltillenses.

Por Marco Juarez - 02 octubre, 2026 - 05:24 p.m.
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      SALTILLO, Coah. - La Cruz Roja Mexicana, Delegación Saltillo, ofrecerá durante octubre precios especiales en estudios de ultrasonido y tomografía axial computarizada (TAC) dirigidos exclusivamente a mujeres, como parte de las actividades de Octubre Rosa.

      La promoción, vigente del 1 al 31 de octubre de 2026, busca apoyar la economía de las mujeres saltillenses y fomentar la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

      En ultrasonido, el estudio regional tendrá un costo de 260 pesos; el general, de 350 pesos, y el especializado, de 440 pesos.

      En cuanto a los estudios de TAC, el simple tendrá un precio de mil pesos; el contrastado, de mil 600; el de abdomen total, de mil 350, y el de abdomen total I y II, de mil 850 pesos.

       

      Trascendió que la institución impulsa estas acciones durante el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama con el propósito de fortalecer la concientización entre la población femenina.

      La unidad de atención a las mujeres de la Delegación Saltillo ha registrado una respuesta favorable desde su apertura, debido a los costos accesibles, la calidad de los servicios y el profesionalismo del personal encargado de realizar los estudios.

       

      Las mujeres interesadas pueden solicitar informes y citas mediante WhatsApp en el número 844-326-21-54.

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