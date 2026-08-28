Feria San Buenaventura 2026 reporta 5.5 millones de utilidad

San Buenaventura, Coah.– Con una utilidad de 5.5 millones de pesos, el Comité Central de la Feria del 14 de Julio presentó el informe de resultados de la LXXXI edición de la Feria San Buenaventura 2026, celebración que año con año fortalece su arraigo entre las familias, visitantes, paisanos y turistas.

Durante el informe, realizado en el Auditorio Municipal, la presidenta del Comité de Feria, C.P. Bertha Luz Flores Moreno, dio a conocer los principales resultados financieros y operativos de los festejos, destacando que los eventos permitieron captar más de 13 millones de pesos.

De acuerdo con el informe, la utilidad obtenida será destinada a fortalecer servicios y equipamiento para beneficio de la comunidad, entre ellos la adquisición de una ambulancia modelo 2026, una camioneta equipada para el área de Bomberos y diversas mejoras en las instalaciones de la feria.

Asimismo, se informó que el comité mantiene un flujo superior a 811 mil pesos en cuenta, lo que permitirá continuar trabajando en la organización y fortalecimiento de futuras ediciones.

Durante el evento se realizó la entrega simbólica de las llaves de una nueva ambulancia, que permitirá reforzar la atención de primeros auxilios y la respuesta ante emergencias en el municipio.

También se destacó la adquisición de una camioneta para el DIF Municipal, destinada a apoyar la distribución de comidas calientes a más de 100 personas, así como al traslado y entrega de despensas provenientes del DIF Coahuila a familias que más lo necesitan.

De igual manera, se anunció la adquisición de una unidad equipada para Bomberos, fortaleciendo la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia.

Durante su mensaje, el alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció el trabajo de todas las personas que hicieron posible la edición 81 de la feria, destacando que esta celebración representa la historia, las tradiciones, la identidad y el orgullo de San Buenaventura.

De manera especial, felicitó a las representantes de la Feria 2026: la reina Marina Fernanda Palos, la princesa María Fernanda Boone, la duquesa Melanie Rivera y la Flor Más Bella del Ejido, Nahomi Ailed, a quienes reconoció por representar con orgullo la belleza, juventud y alegría de la comunidad sambonense.

También agradeció el trabajo de la presidenta del Comité de Feria, C.P. Bertha Luz Flores Moreno; de la secretaria C.P. María Guadalupe Ibarra; del tesorero Jesús Rodríguez y la presidenta del comité prorreinado encabezado por la profesora Nelva Liviana Villarreal Rivera, así como de cada uno de los colaboradores que participaron en la organización de las actividades.

El alcalde extendió el reconocimiento a los trabajadores municipales, comerciantes, empresarios, participantes, familias, jóvenes, niñas, niños, paisanos y visitantes que hicieron posible el éxito de la celebración. "La Feria San Buena 2026 no es solamente una fiesta; es nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra identidad y el encuentro de las familias de San Buenaventura", destacó.

Al concluir el informe, se presentó un video conmemorativo en el que los asistentes y el público recordaron los momentos más destacados de la Feria del 14 de Julio 2026, que reunió a miles de sambonenses, paisanos, turistas y visitantes provenientes de diferentes estados de México y del extranjero.

El Comité de Feria agradeció a toda la ciudadanía por hacer suya esta celebración y refrendó su compromiso de continuar trabajando desde ahora en la preparación de la LXXXII edición, con el objetivo de mantener viva una de las tradiciones más importantes de San Buenaventura.