Venta en porciones: estrategia de comerciantes en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Ante el incremento en los precios de frutas y verduras, comerciantes de mercados ambulantes han comenzado a ofrecer productos en pequeñas porciones desde 20 pesos, como una alternativa para mantener las ventas y apoyar la economía de las familias.

Esta modalidad permite a los clientes adquirir lo necesario para el día, sin tener que gastar grandes cantidades en productos que, en muchos casos, han alcanzado costos elevados.

El incremento en los precios de frutas y verduras

La medida surge en un contexto donde gran parte de los alimentos de la canasta básica, especialmente frutas y verduras, se encuentran en precios que superan los 50 y hasta 60 pesos por kilogramo, una cifra que no se había visto anteriormente desde hace varios años. Esto ha obligado tanto a vendedores como a consumidores a modificar sus hábitos de compra.

Comerciantes señalaron que, aunque las ganancias son menores al vender en pequeñas cantidades, esta estrategia les ha permitido mantener el flujo de clientes y evitar pérdidas. Por su parte, amas de casa indicaron que este esquema les ayuda a seguir llevando alimento a sus hogares, aunque sea en porciones reducidas.

Cambios en la dinámica de consumo

La venta en bolsitas también ha generado cambios en la dinámica de consumo, priorizando la compra de lo indispensable y reduciendo el desperdicio de alimentos, en medio de un panorama económico que continúa presionando el bolsillo de las familias.