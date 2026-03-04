Federico Fernández Montañez descarta delito en caso de Verónica N

SALTILLO, COAH.- El titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que se descartó algún tipo de delito en el caso Verónica N, mujer detenida por presuntamente vender relojes de alta gama a empresarios.

El Fiscal General aclaró que no existe denuncia formal y reiteró que no existe un delito de mayor impacto detrás de la detención reciente de la mujer que inicialmente generó inquietud por posibles vínculos con actividades ilícitas.

Cabe señalar que a pesar de que se le señala de haber obtenido con engaños una suma de casi cinco millones de pesos por vender réplicas de relojes a un costo aproximado a los 300 mil pesos cada una, no fue procesada.

De acuerdo con el titular de la FGE, la intervención se derivó de diversas faltas administrativas. Sin embargo, al detectarse "ecos" o indicios que podrían apuntar a situaciones más delicadas, como trata de personas, contrabando u otro tipo de delitos, se activaron protocolos preventivos para descartar riesgos.

Acciones de la autoridad

La principal preocupación, explicó, era confirmar que la mujer no estuviera siendo víctima de algún delito o en una situación de vulnerabilidad. Tras dialogar con ella y realizar las verificaciones correspondientes, se determinó que no existe denuncia formal ni elementos que configuren un delito de otra naturaleza, por lo que obtendría su libertad en las siguientes horas.

El funcionario estatal subrayó que la intención fue protegerla y asegurarse de que no estuviera siendo utilizada para la comisión de ilícitos de mayor impacto, práctica que, recordó, ha ocurrido anteriormente en la región, donde algunas personas son instrumentalizadas para actividades como robo con violencia o manipulación de drogas.

Detalles confirmados

Mencionó que en sesiones previas de la Comisión de Seguridad en Saltillo se abordaron casos en los que ciertos grupos utilizaban vehículos y terceros para ejecutar delitos como robo a casa habitación con violencia. Aunque en esta ocasión no se confirmó una situación similar, la revisión respondió a la necesidad de descartar cualquier trasfondo delictivo, finalizó.