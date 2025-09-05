Comisaría de Seguridad de Saltillo brinda charla en COBAC sobre prevención delitos

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del programa de Vinculación Universitaria, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo acudió al Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC), donde se impartió una plática a alumnas, alumnos y docentes del plantel, quienes además se sumaron a los grupos de seguridad de WhatsApp.

A esta charla acudió el Comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, en compañía de elementos de cada uno de los agrupamientos especializados, así como del Grupo de Reacción Sureste, quienes explicaron a los alumnos en qué consiste el trabajo de su área y se pusieron a disposición de los asistentes, para atender cualquier reporte relacionado con seguridad.

Además, los elementos brindaron información preventiva a las y los alumnos en materia de violencia contra la mujer; prevención de accidentes vehiculares, así como del uso de redes sociales para evitar ser víctimas de ciberdelitos.

Tizoc Huitzilihuitl García Ramírez, director del COBAC, agradeció la visita de la Comisaría a este plantel e indicó que es de gran beneficio para la comunidad estudiantil.

"Principalmente, este evento para nosotros es muy importante y que los chicos sepan que están protegidos en todo momento. Un agradecimiento muy extenso a todas las corporaciones que estuvieron aquí y al licenciado Miguel Ángel Garza", señaló García Ramírez.

Estas pláticas de Vinculación Universitaria se han impartido en otros planteles tales como la escuela de Bachilleres Mariano Narváez, Ateneo Fuente, Cbtis 97, Conalep 1, Instituto de Ciencias y Humanidades, UANE, Instituto Tecnológico de Saltillo, Facultades de Odontología, Trabajo Social y Jurisprudencia.

Con estas acciones la Comisaría reafirma su compromiso de trabajar en la prevención de delitos por la seguridad de todas y todos.