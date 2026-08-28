Jorge Miranda anuncia inversiones en minería y automotriz en Zacatecas

SALTILLO, COAH.- Zacatecas pretende colocarse el próximo año como el principal productor minero de México y, paralelamente, ampliar su participación en la industria automotriz mediante una estrategia de integración con entidades como Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato y el Estado de México.

Jorge Miranda, secretario de Economía de Zacatecas, señaló que la minería continúa como uno de los principales motores económicos del estado, que actualmente se encuentra en el segundo lugar nacional en producción minera, a dos puntos porcentuales de Sonora.

El funcionario destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó seis proyectos mineros que, en conjunto, representan inversiones superiores a 5 mil 700 millones de dólares. Con estas inversiones, dijo, se prevé fortalecer la actividad extractiva y abrir nuevas oportunidades económicas para la entidad. "Creemos que para el próximo año Zacatecas será la potencia minera de México", afirmó.

Además del sector minero, Miranda destacó el avance de la manufactura relacionada con la industria automotriz. Actualmente, explicó, Zacatecas cuenta con cerca de 30 empresas vinculadas a esta actividad y trabaja en la creación de un clúster que permita articularlas y ampliar las cadenas de proveeduría. A estas condiciones se suma la ubicación geográfica del estado, considerada por el funcionario como una ventaja competitiva, además de la presencia de una actividad agroindustrial relevante.

Durante su visita a Coahuila, Miranda resaltó la necesidad de estrechar la colaboración con estados que cuentan con una amplia experiencia en la industria automotriz, particularmente ante el escenario comercial que enfrenta México por las medidas arancelarias de Estados Unidos. "Hay que unir fuerzas precisamente para enfrentar esta situación", sostuvo.

El secretario de Economía zacatecano descartó que el panorama actual necesariamente implique una pérdida acelerada de empleos automotrices. Por el contrario, señaló que se observa un proceso de expansión debido a la sustitución de algunos insumos que anteriormente eran fabricados en Asia, principalmente en China. Explicó que empresas establecidas en Coahuila y Zacatecas han comenzado a incorporar nuevas líneas de producción para atender la demanda de componentes con contenido regional, situación que, a su consideración, favorece el fortalecimiento de la cadena automotriz.

En este escenario, Miranda confió en que el futuro clúster automotriz de Zacatecas permita construir una red de colaboración y proveeduría semejante a la existente en estados con mayor desarrollo en esta industria. "Coahuila tiene una de las industrias automotrices más robustas del país y tenemos una gran comunicación con Coahuila, San Luis Potosí, el Estado de México y Guanajuato", señaló.

El funcionario también destacó que Zacatecas cuenta con un clúster minero de relevancia nacional, cuya estrategia contempla fortalecer las cadenas de valor y aumentar la participación de proveedores locales. La intención, explicó, es replicar este modelo en otras actividades productivas para que un mayor número de empresas zacatecanas pueda incorporarse como proveedor de grandes industrias. De esta manera, agregó, se busca ampliar la participación de las empresas locales en las cadenas productivas y contribuir al fortalecimiento de la economía estatal.