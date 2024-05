Apoya la Juventud a Liquin Quintanilla

SABINAS, COAH.- Liquín Quintanilla, siendo este el candidato más joven en la contienda electoral, da su punto de vista sobre el tema de la participación de la juventud en la política.

Menciona que en estos 46 días de campaña, que ha sido una gran fiesta en progreso, en donde ha hecho toca toca y ha recorrido casi todo el municipio, los ocho ejidos y 14 comunidades que ya las conocía; dónde conoce de la puerta para adentro, es por ello que es un gran compromiso.

Dijo que en este "toca, toca" sirvió para que la ciudadanía le dijera que es lo que falta, en dónde le piden no retroceder, que siga que se va a ser mucho mejor; que será el quien pondrá la cereza al pastel, así mismo menciona que entre las principales peticiones es la salud, la cual ya se está gestionando esta labor.

Señaló que están haciendo mesas de trabajo formales, para hacer las reuniones y traer propuestas en forma, de qué es lo que falta en cada barrio del municipio de Progreso; en donde llevan alrededor de 7 meses de trabajo y nos faltan seis.

Indico que los candidatos no le dejarán mentir es muy difícil llegar a los jóvenes para abordar el tema de la política, es por ello que este próximo viernes estarán en San José de Aura las 6:30, con todos los jóvenes del municipio de Progreso, los cuales ya están esperando ese día.

Ahondando en el tema de la juventud, menciona que: "A mí también me sorprendió ahora en campaña, que te manden su mensaje por Facebook, (aunque la mayoría tiene mi teléfono personal), y envían mensajes preguntándome que cuándo vamos a ir a campaña, y a dónde te acompañamos; la verdad que la gente lo ve que andan jóvenes en campaña, es un gran privilegio para mí y un compromiso ayudar a los jóvenes de Progreso y que estén con nosotros".

Cree que sí influye su juventud, el acercamiento de los jóvenes en la política ya que se sienten identificados, "Yo veo a los jóvenes con mucho ánimo, cuando me acompañan me motivan aún más y lo principal que también me den sus propuestas, que eso es muy importante que ellos también participen, porque quieren al municipio de Progreso"-

Refiere que al platicar con algunos jóvenes, del porque no les gusta o no quieren participar en la política, le dicen que: "Es porque no los toman en cuenta que siempre están los mismos trabajando, nosotros también queremos aportar algo al municipio, y hoy está es la oportunidad con Liquin Quintanilla". Dijo que en su planilla la más joven tiene 27 años, la cual está muy preparada, le gusta servir a su pueblo.

La verdad demostramos que los jóvenes también podemos con experiencia que nos ha transmitido la gente adulta, que nos ayuda también a hacer las cosas bien; y todo el equipo sale mucho mejor

Finalizo mencionando que habrá mucha juventud en su gobierno, que la gente lo pide cuando anda en el toca toca: "La gente nos felicita mencionando que andan muchos jóvenes con nosotros, y que les demos la oportunidad se lo merecen; es lo que Liquín Quintanilla hará, ya que lo que primero que hago es escuchar a la gente y lo que ellos digan, es lo que vamos a hacer".