Apoyan ciudadanos a Sari Pérez Cantú

Frontera Coah.- La principal arteria de la colonia Occidental se vio invadida por el entusiasmo y alegría de amigos, militantes y simpatizantes de la candidata a la alcaldía de Frontera por la Alianza Ciudadana por la Seguridad Sari Pérez Cantú, durante el segundo crucero realizado este sábado.

Candidatos a regidores y suplentes, amigos, militantes, simpatizantes, ex alcaldes y todo su equipo de campaña se dieron cita para llevar a cabo está actividad, donde los automovilistas aceptaron que se colocaran las calcomanías de Sari Pérez Cantú y recibiendo su mensaje a través de sus trípticos para conocer sus propuestas para mejor y transformar a Frontera.

Entré porras, bailes, aplausos y una actitud positiva y con mucha confianza en que la candidata será la primera alcaldesa de Frontera, los asistentes compartieron su entusiasmo a los automovilistas que esperaban la luz verde del semáforo logrando que ellos también participarán en está actividad, asegurando darán su voto de confianza a Sari.

"Es muy grato el salir cada día a realizar las diferentes actividades de campaña, porque cada vez más, se pueden sentir las ganas que tienen los ciudadanos de que Frontera sea transformada, en una ciudad de primer nivel, con agrado he podido escuchar a muchos Fronterenses que me dicen que es tiempo de dar un cambio total, asegurando que me darán la oportunidad de ser su alcaldesa, y eso para mí, es un gran reto que con gusto asumiré con respeto y responsabilidad a partir del 2025" señaló Pérez Cantú.

Con más de 200 kilómetros recorridos aproximadamente, cerca de 15 colonias visitadas en Toca Toca, mesas de trabajo, reuniones con amigos y simpatizantes de cada uno de los candidatos a regidores y suplentes, reuniones con empresarios, sindicatos y asociaciones, entré otras actividades, es lo que se ha logrado de parte de la candidata de las mujeres Sari Pérez Cantú en estos primeros 20 días, con el compromiso de reforzar esfuerzos en lo que resta de la campaña hasta lograr tener la confianza de Todos los Fronterenses echados pa delante.