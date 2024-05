Apoyan los Luna a Roberto Piña

FRONTERA COAH.- Al calificar a Roberto Piña Amaya como "un buen tipo", Pioquinto Luna, una de las figuras icónicas del panismo fronterense, destaca que hoy en Frontera hay cosas buenas que se han hecho y que son parte de un desarrollo que está a la vista.

Hoy, entrado a sus casi 90 años, uno de los personajes emblemáticos del albiazul en la llamada ciudad del riel, sostiene "yo realmente he pasado mi vida en el PAN pero llegó un momento en que me retiré porque sentí mucha vergüenza que nos dobláramos ante el PRI".

En una breve charla con quien fuera Secretario del Ayuntamiento en la Administración que encabezó el panista Manuel Cutberto Solís Oyervides conocido por todos como el "Doctor Cuty", Pioquinto Luna recuerda que cuando se desempeñó en la administración pública, siempre fue un servidor que ejecutó una política de puertas abiertas.

"A mí me gustaba mucho estar ahí, seguimos siendo amigos", destaca y al cuestionarle sobre el candidato de MORENA a la alcaldía de Frontera, Roberto Piña Amaya sostiene: " no lo conozco mucho, pero me parece un buen tipo, y además, ha oído de todo lo que ha hecho en favor de Frontera y esto es bien visto".

Dijo que en días pasados se celebró un encuentro en su casa y ve con buenos ojos la intención que tiene de sacar este municipio adelante.

Reconoció que desconoce quienes anden de candidatos a la alcaldía de Frontera, pero en lo que respecta a Piña Amaya, de MORENA, es una buena persona.

Reconoció que aunque ha pasado una gran parte de su vida en el PAN "llegó un momento en que me retiré porque sentí mucha vergüenza de que nos dobláramos ante el PRI, y desde ahí no me he parado, inclusive, como mal ciudadano no he votado, pero pues a ver que pasa", dijo.

Finalmente, señaló " yo casi no salgo de mi casa, aquí nos la pasamos mi esposa y yo, se van los hijos a trabajar y nosotros nomás asomamos la naríz al porche".

"MI APOYO INCONDICIONAL PARA PIÑA": PIOQUINTO LUNA GONZÁLEZ

Mientras, su hijo, Pioquinto Luna González, dijo que no pasa desapercibida la obra que ha realizado Roberto Piña Amaya en la ciudad, "está haciendo mucho por la ciudadanía, ha hecho muchas cosas buenas para la juventud, porque así se evita que se vayan por el camino equivocado para que la juventud no ande en las drogas y se dedique mejor al deporte".

Dijo que otro de los aciertos que la gente ve es lo que respecta al apoyo que se brinda a los estudiantes con el camión escolar en donde los jóvenes tienen la oportunidad de ir y regresar a sus escuelas y facultades sin pagar nada.

Esto, precisó contribuye a la economía familiar, porque por las noches los muchachos se veían en la necesidad de pagar taxis, de ahí que lo que se hace por parte de Piña representa un gran ahorro y un gran beneficio.

Aunado a ello, dijo que el proyecto que involucra su propuesta política de construir el primer Hospital Materno Infantil es uno de los más grandes aciertos, "ojalá y gane para que se cristalice este proyecto", destacó.

Asimismo, dijo que para nadie es desconocido las grandes obras de alumbrado, pavimentación y el proyecto que involucra el corredor gastronómico, así como todos los servicios que ha llevado a los fronterenses.

Dijo que sin duda dará su apoyo en la próxima elección a Roberto Piña Amaya y lo hará de manera incondicional.