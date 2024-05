Busca Remberto Hernández, Hacer Sinergia con Otros Municipios y Estados

SABINAS, COAH.- A una semana de la recta final de su candidatura por la alcaldía de Sabinas, Remberto Hernández Cárdenas, de Movimiento Ciudadano; nos da a conocer parte de su plan de trabajo y cómo será su cierre de campaña.

Menciona que en esta última semana muy intensa, tratara ya de concluir el resto que falta de esta campaña; dijo está muy contento con el resultado, con la respuesta de la gente, y les da la certeza que este 2 de junio van a ganar y está muy convencido de que la gente necesita y quiere un cambio, es lo que Él puede dar.

Indicó que en un recuento de todo el trayecto que ha seguido en todos estos días de campaña al día de hoy, aparte de tocar los temas de los servicios primarios; como es el agua, el bacheo, cómo es la seguridad, el tema de la basura, todos esos temas; no han podido percibir en dónde hay un tema muy importante de qué Es la falta de empleo es un municipio que no ha desarrollado que no ha crecido que está carente de infraestructura, ese desarrollo y esa diversificación económica que tanto anhelamos para Sabinas, que no ha llegado, es lo que hemos podido recabar con toda la gente; y una vez que se llegue a presidencia municipal, se va a crecer mucho con este tema.

Por otro lado señaló que el pasado domingo estuvieron en Monterrey, en donde tuvo la oportunidad de saludar a la candidata de esa ciudad Mariana Rodríguez, esposa del gobernador en Nuevo León y precisamente lo que se platicó con ella fue que, ya que se llegue a la presidencia van a tener la posibilidad de trabajar con ellos como gobierno de colaboración. "Creo que también es importante colaborar con ese tipo de gobiernos, si bien es cierto es otro estado, pero bueno pues también Monterrey, es un municipio muy pujante, creciente, con mucho desarrollo, con muchas oportunidades, y seguramente nos va a ayudar mucho en el tema una vez que lleguemos a gobernar a Sabinas".