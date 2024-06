Emite su Voto Elizabeth Fernández

SABINAS, COAH.- Siendo las 11:30 de la mañana, la candidata de la coalición por el partido Morena y PT Elizabeth Fernández, muy contenta arribó a las instalaciones del seccional 694 ubicado en la escuela primaria Club de Leones, en dónde emitió su voto junto con su hija y compañero de vida.

Tras emitir su voto da entrevista a este su medio de comunicación en donde manifiesta que está contenta tras el haber emitido su voto, y haber cumplido con su deber ciudadano.

"Pues sí un poco descontenta por lo que pasó el día de ayer, verdad que ojos vistos se estuvo haciendo lo que es la compra de votos y no se vale, lo primero que le pedimos a los candidatos que jugaran limpio, y pues no. Y lamentablemente las autoridades pues no actúan a tiempo cuando se les llama. Pues bueno que sea lo que Dios quiera, la gente va a tener lo que se merece, y en el nombre de Dios, Ojalá y quiera que aun así, seamos beneficiados, porque traíamos un panorama excelente, pero con todo lo que sucedió el día de ayer, en cada domicilio, en cada Colonia, de la compra desmedida de votos y con códigos y en colonias. Tenemos ahí todos los datos, pero lamentablemente a veces no procede, tienen que venir las autoridades y ya cuando llegan pues ya cambiaron de domicilio".

Menciono que espera en Dios, que la ciudadanía responda, y que lo haga honestamente, primeramente Dios para poder llegar al triunfo y sacar a Sabinas.

Recalco estar decepcionada con el candidato que cometieron los ilícitos: "Porque no se vale lo que están haciendo, Morena no compró un solo voto, ni uno solo. Y pues el verde y a la otra coalición sí, reitero sus respetos para los candidatos independiente, Movimiento Ciudadano y para el PAN, porque de ellos no dijeron ningún atropello cometido, pero sí los otros dos partidos eran como rapiña así lo puedo decir libremente"-

Expresó que hay denuncias, pero quién sabe si procedan, y van a esperar a ver qué dicen las autoridades sobre esto.

"Y sí, pero sí, deberían porque no se vale que jueguen con el hambre de la gente, hay unos que hasta ofrecieron códigos, y después les iban a pagar, después del voto, sin dinero financiado o qué onda; un partido si estaba pagando en efectivo, pero el otro está pagando con un código de QR, que quizás ni siquiera verán ese dinero".

Agregó que: "A lo largo de mi caminar de la contienda pasada me decían ¡A mí nunca me pagaron el voto!, es por ello que le exhortamos a la ciudadanía, que por favor abran los ojos, y use su conciencia limpia, porque acuérdese que son otros tres años de castigo, y pues primeramente Dios vamos a ver los resultados al final del día".