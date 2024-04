Entrega Carlos propuestas

La mañana y tarde de este jueves, el candidato de la alianza ciudadana, Carlos Villarreal, realizó recorridos por las calles de las colonias Leandro Valle y Los Bosques, Tierra Libertad, consolidando su aceptación entre los monclovenses. Villarreal fue recibido con entusiasmo por los vecinos de estas colonias, quienes mostraron su aprobación ante las propuestas presentadas por el candidato del PRI.

Acompañado por su esposa Mavi y su madre, Carlos Villarreal continúa tocando las puertas de los hogares monclovenses, y presentando sus propuestas para llevar a Monclova al siguiente nivel. El candidato por el PRI q la alcaldía de Monclova tuvo acercamiento con más de 496 familias.

Por la tarde, el candidato realizó sus recorridos por el sector oriente de la ciudad, reafirmando su compromiso de escuchar y atender las necesidades prioritarias de la comunidad.

El sólido respaldo y la cálida recepción por parte de los ciudadanos reflejan el creciente apoyo hacia la visión y el liderazgo de Carlos Villarreal en Monclova, al tiempo que la alianza ciudadana se consolida como un movimiento inclusivo y comprometido con sacar a Monclova del bache en que la ha dejado la actual administración municipal.

"No tengo las palabras para agradecerte cada una de las peticiones que tú me has echado la mano sin ser candidato solamente por ser mi amigo" fueron las palabras de la vecina Norma Guojon, quien tomó la palabra y externó su apoyo a Carlos Villarreal.