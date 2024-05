Hugo cada vez más cerca de la gente.

San Buenaventura, Coah. Cada día el profesor Hugo Iván Lozano Sánchez candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI, PRD y UDC se encuentra más cerca de las familias de San Buenaventura.

Con un enfoque claro en la cercanía con la comunidad, el joven candidato trabaja para mantenerse al frente de la Presidencia Municipal, es reconocido por los ciudadanos como el más visual por el trabajo que ha hecho en bien del desarrollo urbano y rural.

Hugo Lozano ha demostrado su compromiso con escuchar y atender las necesidades de los ciudadanos. Durante su campaña, ha realizado múltiples visitas a diferentes colonias y comunidades, cómo está tarde qué se reunió con familias de la Benito Juárez, 16 de Abril, Pueblo Nuevo y Saca de Bucareli donde ha conversado directamente con los vecinos para conocer de primera mano sus inquietudes y propuestas.

"Estar cerca de la gente me ha permitido entender mejor las realidades y problemáticas de cada sector, y así poder elaborar propuestas y soluciones acordes a las necesidades reales de la población. Yo les agradezco la apertura en sus viviendas y disposición al diálogo, me han dado lo más valioso del ser humano qué es la confianza; una vez más les digo -No les voy a fallar- estamos listos para seguir gobernando por el futuro de San Buenaventura" externo el candidato del PRI.

La sociedad ha respondido con seguridad que el Próximo 02 de Junio votarán por el profe Hugo Lozano y destacan las acciones que sigue haciendo.