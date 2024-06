Largas Filas en Casilla Especial de Foráneos

SABINAS, COAH.- Al arribar al seccional de la casilla especial para personas foráneas, pudimos constatar que estas estaban saturadas, hasta cinco horas de espera para poder votar, a pesar de que contaban con varios módulos.

Como nunca antes visto, cientos de foráneos hicieron acto de presencia desde muy temprana hora este domingo 2 de junio, en la casilla especial para votantes foráneos, en donde solo habrían 1,000 boletas para emitir su sufragio.

Asistieron personas de toda la República Mexicana, algunos están de visita, y otros por cuestiones de trabajo.

Algunos declararon que fue muy larga la espera de entre 4 a 5 horas para poder emitir su sufragio, y que se debía a la mala organización de los representantes de dicha casilla, ya que ni siquiera pusieron toldos para cubrirse el extremo calor.

Otro ciudadano proveniente de Durango, dijo que ya se habían presentado algunas personas desmayadas, por el mismo calor y algunas no traían ni agua para saciar la sed.

Por otro lado personas de Tamaulipas, señalaron que si en efecto el calor estaba muy extremo, pero que no importaba, porque ellos querían realizar su voto, el cual es muy importante para nuestro país, así mismo dijo: "No me importa esperar 24 horas, lo que importa es realizar mi voto".

Por otro lado el comandante de socorros de Cruz Roja, Nicolás Puente, dio a conocer que fueron muy pocas las personas que se reportaron con golpe de calor en dicha institución, en donde también recibieron un reporte de una persona embarazada que se desmayó, la cual se presume fue por su condición y el extenuante calor.

Cabe mencionar que a pesar que esperaron muchísimas horas para poder votar, la mayoría de los ciudadanos Foráneos se les veía muy contentos del poder emitir su sufragio libre y secreto.