"Las madres son quienes nos dan fuerza"

Frontera Coah.-El día de las madres fue un día muy especial para Todos sin duda alguna, lleno de festejo pará muchos y de recuerdos para otros, porque es el día en el que se hace énfasis a la importante labor que tiene una mujer al ser madre.

Y la candidata Priísta a la alcaldía de Frontera Sari Pérez Cantú también dedico tiempo para estar en compañía de su señora Madre Doña Irma Cantú de Pérez, compartiendo tiempo de calidad en familia.

Para la señora Sari, el incondicional amor de su madre la llevó a ser una mujer fuerte y de retos a cumplir.

" Para mí mi mamá es mi fuerza, es mi fortaleza es mi ejemplo a seguir y significa todo para mí, ella y mi padre siempre me enseñaron a tener mucha fé en Dios y no soltarme de su mano aún en momentos difíciles, mi mamá me enseñó a tener ésa fortaleza que tengo desde niña, gracias a eso es lo que soy ahora" con orgullo declaró Sari.

La candidata recordó que desde pequeña siendo la segunda hermana de cuatro hijas, fue muy inquieta e independiente, pero siempre con el cariño y respaldo principalmente de su madre, aunque también reconoció que no quedó exenta de uno que otro "chanclazo" típico de las madres, pero que agradece porque la hizo una mujer de bien, que hoy en día la lleva a tener el gran reto de querer ser la alcaldesa de Frontera, asegurando hará las cosas correctamente tal y como se lo enseñó doña Irma desde pequeña.