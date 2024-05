"Lista para el Debate, Sin cola que Me Pisen": Elizabeth Fernández

SABINAS, COAH.- La candidata a la alcaldía de Sabinas Elizabeth Fernández, por la coalición Morena y Partido del Trabajo (PT), da a conocer que ya es oficial el Debate y ya le llego su invitación, lo cual está muy contenta por ello.

Menciona que tras el aviso oficial, ya metió el oficio desde el martes, tenían cierto horario, andaban en caminata, pero lograron meterlo a tiempo, en donde aceptaron estar dentro del Debate; dijo que: "Lo único que no me gusto que es virtual, me hubiera encantado que fuera presencial, para poder verlos de frente; de manera virtual es como muy preparado y eso no me gusta".

Señalo que hay varios temas como: "Seguridad Púbica, Transito y Justicia Cívica; Desarrollo Social, Inclusión y Bienestar; Gobierno, Participación Ciudanía, Servicios Públicos y Concesionados; Medio Ambiente, Agua, Planeación Urbana Sustentable; Desarrollo Económico Empleo y Atención al Campo; ya estuvimos avanzándole algo, ya que si es bastante extenso, en donde algunos nos darán de dos a un minuto, pero vamos a tratar de ajustar los tiempos resumiendo para dar verídica la información. En algunas su participación será en quinto lugar, en otras en primero".

Señala que les comento a sus compañeros que si querían podían hacerlo presencial, en vivo, y ella aportaba algo de dinero para los gastos que conlleva este evento, como las cámaras, el lugar, los mediadores, todo eso, pero no hubo respuesta alguna, entonces pues será virtual.

Dijo que lo que se está pidiendo en el "Debate", es que sea de información, de propuestas y de que es lo que vas a hacer, pero pues obviamente van a salir ataques, Yo siempre he sido una persona de mucho respeto, pero si tengo mucha información que dar en caso de, no me gustaría que fuera de ataque pero, si tenemos que llevar toda la información documentar de todo, para que la ciudadanía sepa quién es cada quien de los candidatos, aunque pues ya lo saben, quien es cada quien, pero pues esperamos en Dios, sea un Debate no aburrido, si no activo y productivo para la ciudadanía.

Agrego que: "Estoy listísima para este Debate, no tengo cola que me pisen, voy con todo, y voy a hacer mis propuestas en el nombre de Dios y que gente tome conciencia y tome sus decisiones, hay algunas personas que dicen que no saben qué hacer, pero es un pequeño porcentaje, esperemos salgan a votar, porque ese día va a ser el crucial, para elegir a quien le van a dar las riendas para administrar el municipio".