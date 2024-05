Listo Chemo Elizondo para el debate

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Anselmo Elizondo Dávila, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Piedras Negras, manifestó su total disposición para participar en los debates políticos programados, tras ser notificado de la aprobación del Instituto Electoral de Coahuila.

"Estoy preparado para el debate y todos los temas que se tengan que tratar", expresó Elizondo Dávila, quien desde el inicio del proceso electoral ha asumido su compromiso con el partido naranja y la ciudadanía.

El candidato enfatizó que un debate no es un enfrentamiento, sino un espacio para exponer propuestas y soluciones para las necesidades de Piedras Negras. "No tengo ningún inconveniente. Un debate no es una lucha campal, sino un foro para proponer lo que se necesita en Piedras Negras, así que hay que poner todos esos temas en la mesa", afirmó Elizondo Dávila.

Con esta postura, el candidato de MC demuestra su voluntad de abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta el municipio, ofreciendo un espacio de diálogo constructivo y transparente con la ciudadanía.