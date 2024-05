Reciben a Sari en la Héroe de Nacozari

FRONTERA COAHUILA.-Vecinos de la colonia Héroe de Nacozari recibieron con gusto a la candidata a la alcaldía de Frontera por la alianza ciudadana por la Seguridad Sari Pérez Cantú durante la mañana de este viernes, para luego continuar durante la tarde con mesas de trabajo en la colonia Occidental y zona centro, en donde la participación de los vecinos es cada vez mayor.

Con paso firme y con buena actitud, Sari sigue con recorridos, tocando puertas y saludando a cientos de fronterenses diariamente, y en su mayoría le hacen saber que ya la esperaban para conocerla en persona, destacando que sus propuestas son las que se escuchan en todas partes, asegurando que votaran por ella este 2 de junio.

"Cada día me siento más comprometida con la gente de Frontera porque me dan su respaldo, su confianza y apoyo para llegar a la alcaldía y convertirme en la primera alcaldesa de éste municipio, y me comprometo junto a quienes formen parte de mi administración en el 2025, a trabajar para Todos y sin distinción alguna, con el único objetivo de llevar a Frontera al siguiente nivel " señaló la candidata.

Sari Pérez Cantú ya es reconocida en cada lugar que visita, muy querida por los jóvenes y niños, admirada y respetadas por los hombres que también dicen "Es Tiempo de la las Mujeres", y bendecida por los adultos mayores que la recuerdan por su noble labor como gestora social, y para la población femenina, representa la punta de lanza de una nueva era para Frontera, dónde las mujeres lograran ese desarrollo personal y económico en medio de un municipio que será transformado en bienestar de todas las familias fronterenses.