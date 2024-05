Seré la próxima alcaldesa: Sari

Frontera Coah.- Hoy se cumplen 60 días de campaña política de la candidata a la alcaldía de Frontera Sari Pérez Cantú, pero más que eso han sido 60 días de gran entusiasmo y sentimientos encontrados, entre la alegría de poder conocer personalmente a miles de ciudadanos, pero también el conocer la verdadera y lamentable situación en que se encuentra nuestro municipio, obligando a Sari ha ampliar su proyecto para construir un Frontera de primera.

Más de 600 kilómetros recorridos, todas las colonias visitadas, miles de manos estrechadas, sonrisas, cantos, porras, y una gran amistad entre el equipo de campaña, y la unidad fortalecida del Partido Revolucionario Institucional, porque se cuenta con una mujer comprometida y trabajadora, y como candidata logró cerrar filas en su partido, creando un solo grupo político y con una misma meta, llevar a Frontera al siguiente nivel, garantizado que al llegar a ser la primera alcaldesa de la ciudad rielera, cumplirá cada uno de sus compromisos.

Hoy las caminatas bajo el sol terminaron, las mesas de trabajo concluyeron, las reuniones con organismos y diferentes grupos de la población se cumplieron, y aunque la energía de Sari Pérez Cantú y todo su equipo se mantiene como el primer día, solo resta decirle a la población ¡Gracias!, Gracias por abrir sus puertas, Gracias por escuchar sus propuestas, Gracias por invitarnos a pasar a sus hogares, pero sobre todo Gracias por darnos su confianza y la seguridad que el 2 de junio su voto será para Sari, porque es tiempo de las mujeres, es tiempo de construir el Frontera que todos merecemos.

"Yo no les voy a fallar, soy una mujer de palabra, con valores que me inculcaron mis padres desde niña, y quiero ser la primera Alcaldesa de Frontera, para trabajar de manera honesta y comprometida hasta lograr transformar a nuestro municipio, en el mejor lugar para vivir, porque los niños, jóvenes, mujeres, hombres, personas de la tercera edad, comunidad LGBTIQ+, merecen autoridades comprometidas y con verdadera vocación de servicio, y para lograrlo les pido me den su voto de confianza, y el próximo domingo 2 de junio voten arriba a la derecha, donde aparecerá mi nombre Sara Irma Pérez Cantú "Sari", y juntos haremos historia " Así lo ha declarado la candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad.

Estos días de veda electoral analicen su voto, recuerden que su futuro, pero sobre todo el futuro de sus hijos y nietos estará en la decisión que tomarán al cruzar en su boleta el nombre a quien le darán su confianza. Qué su voto sea puro PRI arriba a la derecha y el domingo por la noche Frontera tendrá su próxima alcaldesa, pero sobre todo la garantía del inicio de la construcción de un nuevo y mejor municipio. ¡Todos por Frontera!