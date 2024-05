Solido Piña para liderar Frontera

FRONTERA COAH-. Con una combinación de experiencia probada, proyectos innovadores y una firme confianza en el apoyo de la comunidad, Roberto Piña se posiciona como un candidato sólido para liderar Frontera hacia un futuro prometedor y lleno de oportunidades. Descubre más sobre su visión y estrategias en esta reveladora conversación.

El candidato de Morena, expresó su fe en el respaldo continuo de los ciudadanos, basado en su historial de logros tangibles durante su mandato, reiteró el compromiso de seguir trabajando incansablemente para el beneficio de todos los habitantes de Frontera.

Nació en 1973, uno de los siete hijos de Don Jorge Pedro Piña Martínez y Dora Elia Amaya Pérez, un matrimonio de la colonia Occidental. Se convertí en un servidor público al estar al lado de gente que dignifica el servicio público, empezó como chofer y asistente de un presidente municipal, después fue a trabajar con Javier Guerrero García, un servidor público intachable, honesto y con amplia trayectoria política.

En el 2018 decidió participar en un cargo de elección popular y aunque casi nadie vio la posibilidad, lo hizo, ganó la elección en medio de una serie de situaciones, participó contra el dinero, contrala entrega de despensas, vicios, abusos, excesos en la ciudad pero la gente le brindó la confianza.

Participa nuevamente porque la ley se lo permite, MORENA le dio nuevamente la oportunidad ya que en una encuesta nacional de Mitofsky, Roberto Piña aparece entre los 10 mejores alcaldes del país.

PROYECTOS Y OBRAS

Convencido de que durante su gestión, se ofreció a los jóvenes la oportunidad de retirarse de la calles y entrar a áreas deportivas, retirarse de vicios, mañas, drogas, ahora los jóvenes tienen espacios de esparcimiento, Frontera no contaba con áreas deportivas de nivel y ahora es la ciudad de la infraestructura y del deporte, en planteles educativos y más.

SU FAMILIA LA PIEZA CLAVE.

Su hija mayor Claudia "La titi", es abogada en la ciudad de México, ella sigue estudiando, es una joven muy inteligente, su hijo Jorge está en Monterrey y actualmente en exámenes finales, es un deportista de alto rendimiento, el mejor jugador en su posición a nivel nacional, su hija menor Viana enfocada en la escuela y su esposa Claudia Verónica Martínez una reconocía maestra. Roberto Piña está orgulloso de todos ellos.

"Mi familia, hacen una labor muy importante, es el área que me da oxígeno, tranquilidad, no solo con mi esposa y mis hijos, sino también con mis padres que están al pendiente de lo que hago, de mis actividades, de lo que representa el esfuerzo todos los días hay una palabra de aliento para mí y claro que influye, tengo una familia que me apoya, no me hostigan, ni presionan o me hacen hacer cosas extrañas, son mi fortaleza, es donde recargo las pilas".

UNA EXPRERIENCIA ENRIQUECEDORA

"Tengo relación fuerte con mi ciudad desde toda la vida, creo que este espacio estar como presidente municipal me ha dado la oportunidad de refrendar y fortalecer mis lazos con la ciudad, hay mucha gente buena en la ciudad,hay gente que sabe que hay que reafirmar valores y principios y reagruparnos como uno solo por el bien de la ciudad".

¿QUÉ ASPECTOS PERSONALES LE DISTINGUEN COMO CANDIDATO?

"Soy un tipo que no tiene doble fachada, la gente me conoce sabe que soy de una pieza y no tengo que cambiar mi postura cuando estoy con un empresario o con un vecino, no cambia mi forma de ser, mi participación en la administración pública no es un tema personal, debemos terminar un proceso que nos puede permitir sentar las bases de un gobierno diferente a lo que ha pasado"

FORTALEZAS Y AREAS DE OPORTUNIDAD

"Soy muy trabajador me levanto muy temprano y me duerme muy temprano, quienes no me conocen creen que no escucho, pero quienes me conocen saben que sé escuchar, otra fortaleza es que soy honesto, honrado, no tengo problemas con el tema del dinero, soy muy frontal y a veces la gente cree que eso es malo, a mi me gusta llamarle a las cosas por su nombre y decir lo que debo decir y no lo que la gente quiere escuchar, a veces se confunde con enojo, altanería pero quienes me conocen saben que soy un hombre tranquilo.

ESCUCHAR A LA CIUDADANIA

Recordó que cuando comenzó la administración la emoción y el ánimo lo hicieron hacer una unidad deportividad que prometió en campaña., los vecinos le dijeron que se estaba equivocando que lo primero que había que hacer en esa zona era una drenaje pluvial, él no los escuchó, alguien le dijo que se inundarían históricamente y entendió que habrá que escuchar y poner doble atención en cosas y se hizo la remodelación de la unidad deportiva pero también el drenaje pluvial.

"Mientras más comités haya, mientras más se haga sinergia con todos los sectores es menor probable que se equivoque, es importante ir de la mano de la gente".

GUSTOS PERSONALES

Juega beisbol los sábados por la tarde desde hace 15 años, su gusto es leer y escuchar música y ver a su hijo jugar beisbol.

"No tengo gustos extraños, ni cosas que tengan que ver con excesos, soy tranquilo, la gente me conoce, camino por las calles de esta ciudad en short y tenis, antes era dado a traer audífonos con la música a todo vuelo pero luego la gente tomaba como una descortesía porque me gritaban o saludaban y no los escuchaba, entonces desaparecieron los audífonos y más bien es caminar, caminar constantemente para todos lados en mi ciudad"

VISIÓN PARA FRONTERA

Frontera se va a convertir en el pueblo de desarrollo de esta región inevitablemente, aunque lleguen otras gentes pretendiendo cambiar el rumbo o la historia de Frontera, no lo van a lograr las condiciones de la ciudad están marcadas, necesitamos acompañarlas con un gobierno municipal eficiente y eficaz que haga que las cosas funcione en favor de todos.

"Las industrias van a seguir llegando, tenemos la mano de obra más capacitada de toda la región, es el polo de desarrollo de la región, tenemos el ferrocarril, el aeropuerto, el agua, luz eléctrica, contactamos con la laguna, estamos cerca de la frontera con el estado más poderoso de Estados Unidos, creo que esta ciudad va a crecer mucho, debimos crecer hace muchos años, muy fuerte, lamentablemente no fue así, los alcaldes de antes se dedicaron a robar

SENTANDO PRECEDENTES.

"Se sentaron las bases de que Frontera no puede tener menos de 120 millones de inversión en obra pública al año, salud, educación en todos los rubros, porque se ha demostrado que sí hay dinero, más sí hay ahorro, sino se gasta en exceso, sino hay guaruras, escoltas, gastos, aviadores, compromisos, gente que ande haciendo males hay oportunidad de hacer las cosas bien"

GOBIERNO INCLUSIVO EN TODOS LOS SECTORES.

"Se ha tenido mucha apertura con el tema de las mujeres, jóvenes, con integrantes de la comunidad LGBT, la suma de esfuerzos y de deseos es lo que le dará a la ciudad la oportunidad, sí se trata de dividir, segmentar no te permite ser presidente municipal hay que ser abiertos a la suma de opiniones, de esfuerzos Aunque no se parezcan a los tuyos pero sí son para hacer crecer a la ciudad son bienvenidos"

A UNOS DÍAS DE LA ELECCIÓN

"Salgan todos alegres, contentos, con entusiasmo a votar, porque después si no votan reclamarán, la cruz que no pones es la que cargarán los próximos 3 años, hay que hacer el ejercicio de manera correcta con voluntad, con libertad, sabiendo que lo que decidan es para ustedes, su familia y su entorno, hoy MORENA está haciendo historia en este país, por primera ocasión en muchos años la mujer tiene un punto importante a nivel nacional, iremos de la mano con la doctora Claudia Sheinbaum, hay que votar de manera contundente y masiva por MORENA.

El 02 de junio saldrá a darle gracias a Dios y pedirle que sea una contienda limpia y ordenada, una fiesta democrática, junto con su familia, sus hijos, sus padres y hermanos irá a votar en donde lo ha hecho desde que recibió su credencial para votar en el seccional 192.Después irá a almorzar, estará al pendiente de que haya tranquilidad en la ciudad y más tarde festejará el triunfo porque Roberto Piña está seguro de ganar la elección.