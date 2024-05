¿Un líder se Hace o Nace?: César de la Garza felicita a todas las madrecitas

SABINAS, COAH.- Cesar de la Garza, Candidato a la alcaldía de Progreso por el Partido Morena, hace mención de la importancia de cómo logra llevar una gran empresa exitosa, y así mismo ser un buen líder para poder gobernar en su Municipio.

Menciona que la gente le pregunta qué va a dejar de legado y él les contestó: "Soy un hijo, soy un hermano, soy un gran amigo y en eso está basado mis principios, es por ello que me he preparado, he estudiado; Yo no creo en la Suerte, el destino se Construye con esfuerzo, con trabajo y con una gran familia".

Dijo que hasta donde han llegado, llegaron solos, se ha preparado, y sabe delegar y tras platicarnos su experiencia en Quebec en donde aprendió de los mejores, y esa ha sido una de sus aspiraciones de buscar y seguir a la excelencia, para que alguien más le siga y aprenda de él, como él aprendió y continua aprendiendo de otros líderes.

Señala en cuanto a la pregunta de que si se hace o nace siendo un líder contesta: "Genéticamente nace, pero se hace con experiencia, con estudio y con el Regalo de Dios de Servir. Gente como César de la Garza lo hará con Progreso, y lo estoy haciendo, día a día; el Don de servir a la gente y no servirse de la gente, eso nos lo compartieron nuestros padres y en esencia que tenemos para poder administrar".

"Nosotros seremos los administradores de la cuenta pública de un municipio, para eso vinimos para administrar y servir". Indicó.

Recalcó que si tenemos una gran familia, nosotros podremos guiar a nuestro municipio a mejores puertos, creando fuentes de trabajo, pensando en la gente, en los niños, en las mujeres, padres de familia, en las personas mayores; que hoy en día hay mucha falta de respeto a los adultos mayores, y eso hay que cambiarlo.

Por otro lado mencionó que mañana día de las madres no podrá estar con su esposa Teresita, por primera vez por causa del trabajo, ya que festejará a las madres de Progreso, pero le envía todo su amor, esperando se la pase muy bien y que de corazón estará con ella.

Finalizó emitiendo un emotivo mensaje a las madres mencionando que "Las madres son lo mejor en el mundo, las admiro, las quiero, Yo vine de una gran madre, de Doña "Chita", de cariño como la conocían en Barroteran, (con visibles lágrimas mencionó "Te extraño mamá"), y a todas las mamás les mando un caluroso abrazo, no de campaña, si no de sentimiento, de corazón.