Va Zulmma adelante con Cloete.

SABINAS COAH.-Inmersos en un clima extremo, ni el calor detiene la emoción del gran equipo que acompaña a Zulmma Guerrero en su campaña, así lo demostraron en Cloete donde casa por casa han tocado puertas para invitar a las personas a votar por la Alianza Ciudadana por la Seguridad que agrupa al PRI, UDC y PRD.

El buen ánimo no se va a pesar del fuerte calor, mientras la candidata que en esta jornada estuvo acompañada por el candidato a diputado federal Theo Kalionchiz, va escuchando las inquietudes de los ciudadanos que aunque desconfiados de gobiernos anteriores confían en que Zulmma pondrá todo su esfuerzo pues no es la primera vez que la ven trabajar, "es la segunda vez que me visitas, tú eres humilde y vas a trabajar" le dicen los vecinos sonriendo y esperanzados en el avance de Sabinas.

Así Zulmma sigue recorriendo las colonias y barrios con buenos resultados para un mejor Sabinas y también atiende invitaciones de grupos de diversos sectores de la sociedad civil donde se le presentan ideas, proyectos e inquietudes y donde todos coinciden que la candidata, es la candidata de la esperanza para el municipio y por eso es que se le unen revisando todo su trabajo en anteriores puestos.

Al avanzar más la campaña por la presidencia, el equipo que acompaña a la candidata se ha robustecido grandemente, las tres fuerzas políticas que ella representa en la boleta agrupan simpatizantes y afiliados que siguen sumando a más personas, contentos porque viene una nueva época para Sabinas de la mano de Zulmma Guerrero quien ha dejado claro que su lugar lo escogió la gente y con la gente se tomarán las desiciones que conviertan a Sabinas en un mejor lugar.