Veda electoral: ¿Qué es y cuáles son las consecuencias de incumplimiento?

Las campañas electorales en México, que iniciaron el 1 de marzo, concluyen este miércoles 29 de mayo. A partir de la primera hora del 30 de mayo, comenzará la veda electoral, conforme lo estipula el artículo 251 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales .

Este periodo, conocido como "silencio electoral", busca ofrecer un espacio de reflexión para que la ciudadanía analice el sentido de su voto sin presiones externas.

Objetivo de la veda electoral

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), la veda electoral es un tiempo destinado a que los ciudadanos evalúen su elección de manera libre y sin la influencia de campañas de último momento . El objetivo es generar un ambiente propicio para una decisión informada y consciente, alejada de la propaganda electoral que ha predominado en los últimos meses, de acuerdo con CNN Noticias.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) establece que, durante este periodo, los candidatos, partidos políticos, simpatizantes y servidores públicos deben abstenerse de cualquier tipo de manifestación pública que promueva a los contendientes; esto para garantizar la equidad en el proceso electoral y evitar cualquier tipo de manipulación del electorado en los días previos a la votación.

Duración del "silencio electoral"

El "silencio electoral" inicia a las 00:00 horas del 30 de mayo (02:00 a.m. ET) y se extiende hasta el cierre de las casillas el 2 de junio a las 18:00 horas locales (20:00 p.m. ET) .

Durante la veda electoral, están prohibidos los actos de campaña, el proselitismo electoral, y cualquier tipo de propaganda, tanto electoral como gubernamental, salvo excepciones relacionadas con servicios educativos, de salud o protección civil.

Además, está prohibida la difusión de resultados de encuestas y sondeos de opinión sobre preferencias electorales.

Medidas en medios y redes sociales

El INE señala que estas restricciones no sólo aplican a medios tradicionales como radio, periódicos y televisión, sino también a las redes sociales.